أغني 10 أشخاص في العالم حتى أكتوبر 2025 .. ثروتهم تفوق الخيال

بعد انفصالها عن زوجها حسام عاشور.. من هي سارة أحمد؟

أغرب 7 منازل في العالم.. أحدها مقلوب رأسا على عقب

54 ساعة في الجحيم.. امرأة تنجو من بئر مظلمة تعج بالثعابين "صور"

تصدرت التريند بسبب حفل زفافها.. من هي دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب؟

نشرت مجلة "فوربس" أحدث قائمة لأغنى 10 أشخاص في العالم، حيث حافظ إيلون ماسك على صدارة القائمة بثروة بلغت 423 مليار دولار في يونيو الماضي.

وبحلول الأول من أكتوبر 2025، ارتفعت ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، إلى 490.8 مليار دولار، ما جعله أغنى شخص في العالم، متفوقا على الفرنسي برنارد أرنو الذي كان في الصدارة حتى مايو 2024.

وجاء مارك زوكربيرج في المرتبة الثانية بعد ارتفاع كبير في أسهم شركته ميتا، بينما احتل جيف بيزوس المركز الثالث.

وسجلت القائمة مكاسب لثمانية من بين أغنى عشرة أشخاص خلال مايو، بدعم من ارتفاع الأسهم وتحسن الأداء المالي لعدد من الشركات الكبرى.

من هم أغنى 10 أشخاص في العالم؟

1. إيلون ماسك

عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة تُقدّر بـ490.8 مليار دولار، بزيادة نحو 75 مليار دولار خلال شهر واحد.

وجاء هذا الصعود مدفوعا بارتفاع أسهم "تيسلا" بنسبة 33% في سبتمبر، بعد شراء ماسك مليار دولار من أسهم الشركة، وإثارة حماس المستثمرين بشأن خططها المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وشهدت ثروته قفزات كبيرة مؤخرا بعد جمع شركته xAI نحو 6 مليارات دولار من المستثمرين، ما رفع تقييمها إلى 80 مليار دولار.

2. لاري إليسون

قفزت ثروة لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، إلى 341.8 مليار دولار بزيادة 70.9 مليار خلال شهر، بعد ارتفاع سهم الشركة 36% في سبتمبر، مدفوعة بتوقعات نمو الإيرادات السحابية بنسبة 700% خلال السنوات الأربع المقبلة مع تركيز على الذكاء الاصطناعي.

إليسون البالغ من العمر 81 عاما مقيم في كاليفورنيا ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في أوراكل منذ تأسيسها عام 1977.

يمتلك إليسون 98% من جزيرة لاناي في هاواي، ويملك عدة منازل في الولايات المتحدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة "تيسلا" حتى 2022.

3. مارك زوكربيرج

انخفضت ثروة مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، إلى 251.5 مليار دولار بانخفاض 1.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

أسس زوكربيرج منصة فيسبوك عام 2004 أثناء دراسته في جامعة هارفارد، والتي تحولت لاحقا إلى شركة ميتا، أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، تضم فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

طرح الشركة للاكتتاب العام في 2012، ولا يزال زوكربيرج يمتلك حوالي 13% من أسهمها، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى اليوم.

4. جيف بيزوس

أسس بيزوس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في 1994، وأدارها كرئيس تنفيذي حتى 2021، ولا يزال يشغل المنصب.

في نفس العام، انطلق إلى الفضاء عبر شركة الصواريخ الخاصة به "بلو أوريجين"، التي أطلقت هذا الصيف أول طاقم نسائي بالكامل إلى الفضاء.

بدأ بيزوس مسيرته العملية بعد تخرجه من جامعة برينستون وعمل في صندوق تحوط بنيويورك، قبل تأسيس أمازون كمتجر كتب إلكتروني صغير في سياتل، وتوسع لاحقا ليشمل التخزين السحابي وإنتاج المحتوى عبر أمازون برايم فيديو.

كان بيزوس أغنى رجل في العالم من 2018 حتى 2021، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثانية في 2022 والثالثة بين 2023 و2025.

5. لاري بيج

ارتفعت ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لمحرك البحث جوجل، إلى 202.2 مليار دولار بزيادة 23.9 مليار دولار منذ الشهر الماضي.

شارك بيج في تأسيس جوجل عام 1998 مع سيرجي برين، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للفترة من 1998 إلى 2001، ثم من 2011 إلى 2015.

حاليا، يشغل بيج عضوية مجلس إدارة شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، ويظل مساهما مسيطرا في الشركة.

6. سيرجي برين

بلغت ثروة سيرجي برين، المؤسس المشارك لجوجل، إلى 187.6 مليار دولار بزيادة 21.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

كما ساهم في تطوير روبوت الدردشة جيميني وأُدرج كمساهم أساسي في إطلاقه عام 2024، ويشغل حاليا عضوية مجلس إدارة ألفابت.

7. جينسن هوانج

وصلت ثروة جنسون هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى 162 مليار دولار بعد زيادة قدرها 10.7 مليار دولار الشهر الماضي.

أسس هوانج إنفيديا عام 1993، وامتلك حوالي 3% من أسهمها التي طرحت للاكتتاب عام 1999.

تحت قيادته، سيطرت الشركة على سوق وحدات معالجة الرسومات في الألعاب والذكاء الاصطناعي، ما رفع قيمتها السوقية إلى 4.5 تريليون دولار.

8. برنارد أرن

زادت ثروة برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، إلى 159.4 مليار دولار بعد زيادة 5.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

بدأ أرنو مسيرته بشراء دار كريستيان ديور بمبلغ 15 مليون دولار، وبنى أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم التي تضم نحو 70 علامة تجارية شهيرة مثل لويس فويتون وتيفاني.

يعمل أبناؤه الخمسة في الشركة، مع تعيين اثنين منهم في مجلس الإدارة عام 2024، فيما يشغل ألكسندر وفريدريك وأخواتهم مناصب تنفيذية بارزة.

كان أرنو أغنى شخص في العالم لفترات عدة بين 2023 و2024.

9. ستيف بالمر

سجلت ثروة ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت ومالك فريق لوس أنجلوس كليبرز، إلى 156 مليار دولار بزيادة 2.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

انضم بالمر إلى مايكروسوفت عام 1980، وتولى منصب الرئيس التنفيذي بين 2000 و2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم أسهمه في الشركة.

في 2014، اشترى فريق كليبرز مقابل 2 مليار دولار، وتقدر قيمته اليوم بـ 5.5 مليار.

10. وارن بافيت

وران بافيت واحدا من أنجح المستثمرين في التاريخ، تبلغ ثروته 150.2 مليار دولار، بانخفاض طفيف قدره 200 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

بدأ بافيت الاستثمار منذ طفولته، ولا يزال يدير شركة بيركشاير هاثاواي التي تملك شركات كبيرة مثل جيكو ودوراسيل وديري كوين، لكنه أعلن اعتزامه التقاعد من منصب الرئيس التنفيذي نهاية 2025.

اقرأ أيضا:

أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف: اغتيالات وانقطاع الانترنت وزفاف يتحول إلى فضيحة

تصدرت التريند بسبب حفل زفافها.. من هي دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب؟

54 ساعة في الجحيم.. امرأة تنجو من بئر مظلمة تعج بالثعابين "صور"

قصر مهجور في بولندا يثير جدلا.. هل يخفي 28 طنا من الذهب؟

قبيلة الهونزا.. لماذا يعيشون 150 عاما ونسائهم تلد حتى 70 عاما؟





