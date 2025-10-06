أم تبيع طفلها بهذا السعر.. وهذا ماحدث لها

في واقعة غريبة وصادمة من نوعها، أقدمت أم تبلغ من العمر 19 عامًا على عرض نجلها للبيع مقابل حقيبة أموال في مدينة دنيبرو الأوكرانية، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة،Telegraf، فإن الأم الشابة طلبت مليون هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 23.500 يورو، مقابل طفلها البالغ من العمر عامين فقط.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن الأم حاولت إتمام الصفقة مع أحد معارفها، بعد أن اتفقا على تسليم الطفل في مكان محدد مقابل المال، لكن الأجهزة الأمنية كانت تتابع الواقعة عن كثب وألقت القبض عليها قبل تنفيذ الجريمة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها لم تعد ترغب في تحمل مسؤولية الطفل، وكانت تنوي استخدام المال في بدء مشروع تجاري خاص بها، الأمر الذي حولها إلى متهمة رسمية بالاتجار بالبشر.

وأكدت الشرطة أنه تم تحرير الطفل وتسليمه للجهات المختصة لرعايته، بينما تواجه الأم عقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة وفقًا للقانون الأوكراني.

