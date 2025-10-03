بعد انفصالها عن زوجها حسام عاشور.. من هي سارة أحمد؟

أعلنت سارة أحمد زوجة نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور عبر خاصة الإستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام انفصالها عن زوجها.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن سارة أحمد، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تشارك متابعيها دائما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام أحدث إطلالتها.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 12.3 ألف متابع.

-قليلة الظهور الإعلامي وبعيدة عن الأضواء والشهرة.

-أنجبت من حسام عاشور ثلاثة أطفال.

-تتميز سارة بتنوع إطلالتها ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة.

-كان طليقها اللاعب حسام عاشور يحرص على نشر صورهما العائلية التي تجمعه بها وبأبنائهما في بعض المناسبات.

أبرز إطلالتها

توب أخضر وجينز

ظهرت سارة بـ توب "كت" باللون الأخضر ونسقت معه بنطلون جينز باللون الداكن، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان أسود

ارتدت سارة فستان أسود جريء "كت"، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أحمر

أطلت سارة بفستان طويل باللون الأحمر "كت" مزينا بالورود ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

فستان رصاصي

تألقت سارة بفستان قصير "كت" باللون الرصاصي ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

فستان بني

ارتدت سارة فستان باللونين الأسود والبني، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

