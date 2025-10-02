قصر فوق الصخور وبيت بين الغيوم.. أغرب 8 منازل في العالم

أغرب 5 معابد حول العالم.. أحدها بني بالكامل من جماجم بشرية

أغرب من الخيال.. 5 أماكن تاريخية اختفت من على وجه الأرض

فيما تتنوع أنماط السكن حول العالم بين البساطة والفخامة، تظهر بعض المنازل كعلامات فارقة تجذب الأنظار وتثير الدهشة.

فقد رصدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 8 من أغرب المساكن على وجه الأرض، تتوزع بين صخور شاهقة وجزر معزولة وغابات نائية، لتكشف جانبًا من إبداع الإنسان في تحدي الطبيعة وصنع ما يشبه المعجزات، ومن أبرزها:

1- دير كاتشي بيلار – جورجيا

على قمة صخرة شاهقة ترتفع لأكثر من 40 مترًا عن سطح الأرض، يقف دير "كاتشي بيلار" كأنه معلق بين السماء والأرض.

هذا المكان النادر أصبح موطنًا للراهب ماكسيم كافتارادزي، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يعيش هناك في عزلة شبه تامة منذ سنوات طويلة.

الوصول إلى هذا الدير ليس أمرًا هيّنًا، إذ يحتاج الزائر إلى تسلق سلالم حديدية مرتفعة وخطيرة، ما جعله وجهة للباحثين عن المغامرة والتجارب الروحانية الفريدة. ويُقال إن هذا الدير يجسد أحد أروع نماذج الزهد والتأمل في العالم.

2- منزل نهر درينا – صربيا

وسط مجرى نهر درينا الشهير، يقف منزل صغير على صخرة صلبة وسط المياه الجارية، وكأنه يتحدى الطبيعة منذ أكثر من 45 عامًا.

بني هذا البيت على يد مجموعة من الطلاب في سبعينيات القرن الماضي، وما زال قائمًا حتى اليوم رغم الأمواج العاتية والفيضانات الموسمية.

أصبح هذا المنزل رمزًا سياحيًا لصربيا، حيث يقصده السباحون والمغامرون لالتقاط الصور النادرة والاستمتاع بمشهد بيت يتحدى قوانين الجغرافيا والفيزياء.

3- كازا دو بينيدو – البرتغال

يعرف باسم "بيت الصخرة"، وهو منزل استثنائي بُني بين أربع صخور عملاقة في جبال فافي شمال البرتغال. تصميمه المدهش يجعله يبدو وكأنه امتداد طبيعي للجبل، حتى أن بعض السياح يصفونه بأنه منزل "فلينستون" الكرتوني.

الداخل لا يقل غرابة عن الخارج، إذ يضم أثاثًا خشبيًا تقليديًا ونوافذ صغيرة تحافظ على الطابع القديم. وقد تحول هذا البيت إلى معلم سياحي بارز يثير فضول كل من يزور المنطقة، ويُعتبر مثالًا حيًا على قدرة الإنسان على التعايش مع الطبيعة بدلًا من تحديها.

4- المنزل الوحيد في جزيرة إليداي – أيسلندا

على جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط الأطلسي، يقف منزل وحيد كالحارس الأمين. كان هذا البيت مأوى لخمس عائلات عاشت هناك منذ أكثر من 300 عام، قبل أن يتحول إلى رمز للعزلة والهدوء.

اليوم لا يسكنه أحد، لكنه يثير تساؤلات لا تنتهي فمن قد يجرؤ على العيش وحيدًا في وسط البحر؟ ورغم وحدته، فإن المنزل يجذب السياح والمغامرين الذين يبحرون خصيصًا لمشاهدته والتقاط صور لهذا المشهد الفريد.

5- بيت ضيافة "إرانتي" – تشيلي

جزء من مشروع معماري غير تقليدي في المدينة المفتوحة قرب ريتوك، ويُعتبر بيت ضيافة "إرانتي" أحد أبرز المعالم التي تجسد العلاقة بين الفن والمعمار.

تصميمه المثير يعكس رؤية مبتكرة تمزج بين الفضاء المفتوح والطبيعة المحيطة، بينما كثيرون يصفونه بأنه أقرب إلى معرض فني حيّ منه إلى مجرد مكان للعيش، وأصبح البيت مقصداً للمهندسين والطلاب الباحثين عن الإلهام في فنون العمارة غير التقليدية.

6- غرفة مكعب المرآة – السويد

وسط غابات الصنوبر الكثيفة في منطقة هاراس، يتخفى بيت صغير يعكس الطبيعة حوله بشكل مدهش. هذه الغرفة، التي تُعرف باسم "مكعب المرآة"، هي جزء من فندق "منزل الشجرة" في السويد، وصُممت لتذوب في المشهد الطبيعي بحيث يكاد من يراها لا يميزها عن محيطها.

الإقامة فيها تجربة استثنائية، حيث يشعر الزائر وكأنه ينام وسط الغابة دون حواجز، مع كل وسائل الراحة الحديثة. إنها مزيج بين الفن الحديث وعظمة الطبيعة.

7- هيملوفت – كندا

منزل صغير على شكل بيضة، يُسمى "هيملوفت"، بُني بشكل غير قانوني على جبل ويسلر الكندي، لكنه سرعان ما تحول إلى أيقونة معمارية بفضل غرابته.

يتكون من غرفة واحدة فقط، ومع ذلك أصبح مقصداً لعشاق التصميمات الغريبة، ويرمز هذا البيت إلى فكرة "العيش البسيط" في مواجهة التعقيدات المعمارية الحديثة، وهو ما جعله مادة للجدل والنقاش بين المعماريين والمهتمين بالفنون.

8- كوخ "إيجل نيست" – ناميبيا

في قلب محمية "كلاين آوس فيستا" الطبيعية، تقع مجموعة من المنازل الصخرية المعروفة باسم "إيجل نيست" أو عش النسر.

بُنيت هذه الأكواخ على سفوح الجبال لتكون ملاذًا للسياح الذين يبحثون عن تجربة حياة بدائية وسط واحدة من أروع الصحارى الأفريقية.

الجمع بين التصميم الحجري التقليدي والمناظر الطبيعية الخلابة يجعلها وجهة سياحية استثنائية، حيث يمكن للزائر أن يعيش تجربة العودة إلى جذور الإنسان الأول.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول