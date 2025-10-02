من الألماس وبملايين.. أغلى وأفخم تيجان ملكات الجمال

أغرب من الخيال.. 5 أماكن تاريخية اختفت من على وجه الأرض

تيجان ملكات الجمال أكثر من مجرد زينة فاخرة؛ فهي قطع فنية، حيث يرصع بعضها بالألماس واللؤلؤ وتصل قيمته إلى ملايين الدولارات.

إليكم، أغلى تيجان ملكات الجمال حول العالم، بتصاميمها الفاخرة وخصائصها المميزة، وفقا لموقعي "naturaldiamonds"، و"oreime".

تاج "رومانوف الإمبراطوري".. أول تاج ملكة جمال الكون

كان أول تاج يُستخدم في مسابقة جمال الكون هو التاج الإمبراطوري لأسرة رومانوف، وهو مكون من 1535 ماسة نقية.

هذا التاج استُخدم لمرة واحدة فقط لتتويج أول ملكة جمال الكون.

تاج ملكة جمال الكون 2002.. تحفة من الماس واللؤلؤ

لم يظهر تاج يجمع الماس الطبيعي حتى عام 2002، عندما أُطلق تاج "ميكيموتو" برعاية شركة المجوهرات في منظمة ملكة جمال الكون، وهو يضم 500 ماسة تزن حوالي 30 قيراطا، بالإضافة إلى، 120 لؤلؤة.

تُقدّر قيمته بـ حوالي 250 ألف دولار أمريكي.

تاج ملكة جمال الأرض

تاج ملكة جمال الأرض فريدا من نوعه، حيث تسهم دول العالم المشاركة في المسابقة بتقديم أحجار كريمة من أراضيها، ويتميز بتصميمه الملون والمميز، وتُقدر قيمته بحوالي 950 ألف دولار أمريكي.

تاج ملكة جمال العالم 2022

تم تصميم هذا التاج ليحاكي جمال أزهار الكرز في ربيع اليابان، ويحتوي على 333 لؤلؤة بيضاء نقية، و1960 جوهرة بيضاء ترمز إلى السنة التي أُقيمت فيها المسابقة لأول مرة.

تُقدّر قيمته بنحو 550 ألف دولار أمريكي.

تاج ملكة جمال القارات

يُعرف هذا التاج باسم "المياه المقدسة الشرقية" ويُقدر سعره حوالي 3 ملايين يوان، ما يعادل حوالي 360 ألف دولار أمريكي.

تاج معوض "قوة الوحدة" 2021

رغم صغر حجم التاج، تاج معوض الأكبر من حيث الوزن الكلي للألماس، الحجر المركزي وحده وزن 62.83 قيراط، والتاج مزود بـ 1725 ماسة بيضاء و3 ماسات كناري ذهبية، مصوغ من ذهب عيار 18 قيراطا ومرصع يدويا بتصميمات بديعة تمثل القارات السبع.

تاج ملكة جمال الكون 2023

في يناير 2023، كشفت المنظمة عن تاج "قوة من أجل الخير"، من تصميم دار معوض، مرصع بـ 110 قيراط من الياقوت الأزرق و 48 قيراط من الماس الأبيض، وتُقدر قيمته بحوالي 6 ملايين دولار.

تاج ملكة جمال الكون 2024

التاج صمّمه الحرفيون الفلبينيون على مدى عامين، ويضم لؤلؤة ذهبية نادرة و22 لؤلؤة ذهبية، وعددا من الماسات الطبيعية.

