10 صور لـ سينما خاصة بالكلاب.. تجربة فريدة من نوعها

في لندن وغيرها من المدن، بدأت ظاهرة فريدة في الانتشار، وهي دور سينما مخصصة للكلاب، حيث يمكن للجمهور أن يحضر عرضا رفقة حيواناتهم الأليفة.

نشأة العروض السينمائية المخصصة للكلاب

ظهرت هذه العروض أولا في بريطانيا قبل نحو عقد من الزمن، وتقدم دور سينما مثل جرينتش بيكتشرهاوس عروضا صباحية يوم الأحد مخصصة للكلاب، عندما يكون معظم أصحابها خارج المنزل بالفعل.

يقول مايك مايلز، نائب مدير السينما، إن هذه العروض تمنح الناس فرصة للاستمتاع بوقتهم مع كلابهم في أجواء مريحة، مشيرا إلى أنه لا حاجة لحجز مقعد خاص للكلب، فالمقاعد غير مخصصة، ويمكن للجمهور اختيار أماكنهم عند الوصول، وفقا لصحيفة "theguardian".

احتياطات وتهيئة المكان

العديد من دور السينما تسمح للكلاب بالجلوس على المقاعد بشرط استخدام بطانيات خاصة، وتقوم بتقليل صوت الفيلم وتخفيف الإضاءة لتوفير أجواء مريحة للحيوانات الأليفة، كما تُقلل عدد التذاكر المباعة إلى نصف السعة، لضمان وجود مساحة كافية للجميع.

الهدف من العروض

يوضح مايك مايلز أن هذه العروض ليست مخصصة للكلاب فقط، بل لأصحابها أيضا، فهي وسيلة للتفاعل الاجتماعي ومشاركة وقت ممتع مع الآخرين، ويعتبرها البعض بديلا عن ترك الكلاب في المنزل أثناء خروجهم، كما تساعدهم على تقليل القلق بسبب ترك حيواناتهم بمفردها.

