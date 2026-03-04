وكالات

بسبب الهجوم الإيراني على الأراضي الإماراتية، أصدر جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا يُمنع فيه تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتية، في بيان الثلاثاء، إنه في ظل المستجدات الراهنة، يمنع تصوير أو نشر أو إعادة تداول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، درءًا لأي مساس بالأمن الوطني واستقراره.

وأكد جهاز أمن الدولة الإماراتية، أن الالتزام بالتوجيهات يعكس وعيًا وطنيًا راسخا.

وفي وقت سابق من اليوم، ‏أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت 11 صاروخا باليستيا و123 طائرة مسيرة، فيما سقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

‏وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة.

الإمارات تعترض 11 صاروخا و123 مسيرة إيرانية

وأكدت الوزارة، أنها رصدت 812 مسيرة إيرانية تم اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، ما تسبب في بعض الأضرار الجانبية.

وأوضحت الوزارة الإمارتية، ان الهجمات الإيرانية أسفرت عن وفاة 3 أشخاص من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية بالإضافة إلى 68 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والاثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والارتيرية، واللبنانية، والأفغانية.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة، والذي أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.