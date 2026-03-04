إعلان

بريطانيا: أسقطنا مسيرات إيرانية فوق الأردن والعراق وقطر

كتب : محمود الطوخي

12:14 ص 04/03/2026

الطائرات المسيّرة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إن طائرات "F-35" التابعة لسلاح الجو الملكي والعاملة في الأجواء الأردنية، أسقطت "منظومات جوية غير مأهولة" دفاعا عن الأردن، في تطور ميداني يعكس حجم التوترات الراهنة بالمنطقة.

أولى عمليات سلاح الجو الملكي البريطاني بطائرات "F-35"

أوضحت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات "F-35" هدفا أثناء العمليات القتالية الفعلية.

وأوضح البيان، أن مقاتلات "تايفون" وطائرة "فوياجر" المخصصة للتزود بالوقود في الجو شاركت في العمليات، كجزء من العمليات الدفاعية التي ينفذها سلاح الجو الملكي لحماية المصالح البريطانية وحلفاء المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

دور سلاح الجو الملكي البريطاني في العراق

إلى جانب ذلك، أشار البيان إلى أن فريق المنظومات الجوية غير المأهولة التابع للقوات المسلحة البريطانية استطاع إسقاط مسيرات في الأجواء العراقية كانت متجهة نحو مواقع قوات التحالف الدولي.

وأضاف: "جاءت هذه العملية الدفاعية من قبل لحماية الأفراد والشركاء المتواجدين في المنطقة من التهديدات الجوية المتزايدة".

حماية قطر عبر سلاح الجو الملكي البريطاني

وفي سياق متصل، أسقطت طائرة "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي يوم الاثنين مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو قطر.

وأشار البيان، إلى أن المقاتلة كانت تعمل ضمن "السرب 12"، وهو سرب بريطاني قطري مشترك، مما يؤكد فاعلية التنسيق العسكري الذي يقوده سلاح الجو الملكي لضمان أمن واستقرار الأجواء الإقليمية وحماية المنشآت الحيوية للحلفاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو البريطاني الهجمات الإيرانية دول الخليج الحرب في إيرانالحرب في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة