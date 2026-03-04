قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إن طائرات "F-35" التابعة لسلاح الجو الملكي والعاملة في الأجواء الأردنية، أسقطت "منظومات جوية غير مأهولة" دفاعا عن الأردن، في تطور ميداني يعكس حجم التوترات الراهنة بالمنطقة.

أولى عمليات سلاح الجو الملكي البريطاني بطائرات "F-35"

أوضحت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات "F-35" هدفا أثناء العمليات القتالية الفعلية.

وأوضح البيان، أن مقاتلات "تايفون" وطائرة "فوياجر" المخصصة للتزود بالوقود في الجو شاركت في العمليات، كجزء من العمليات الدفاعية التي ينفذها سلاح الجو الملكي لحماية المصالح البريطانية وحلفاء المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

دور سلاح الجو الملكي البريطاني في العراق

إلى جانب ذلك، أشار البيان إلى أن فريق المنظومات الجوية غير المأهولة التابع للقوات المسلحة البريطانية استطاع إسقاط مسيرات في الأجواء العراقية كانت متجهة نحو مواقع قوات التحالف الدولي.

وأضاف: "جاءت هذه العملية الدفاعية من قبل لحماية الأفراد والشركاء المتواجدين في المنطقة من التهديدات الجوية المتزايدة".

حماية قطر عبر سلاح الجو الملكي البريطاني

وفي سياق متصل، أسقطت طائرة "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي يوم الاثنين مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو قطر.

وأشار البيان، إلى أن المقاتلة كانت تعمل ضمن "السرب 12"، وهو سرب بريطاني قطري مشترك، مما يؤكد فاعلية التنسيق العسكري الذي يقوده سلاح الجو الملكي لضمان أمن واستقرار الأجواء الإقليمية وحماية المنشآت الحيوية للحلفاء.