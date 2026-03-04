إعلان

وزير البترول السابق: مصر لديها احتياطات كافية للتعامل مع أي تداعيات

كتب : داليا الظنيني

12:30 ص 04/03/2026

الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق

كشف الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن التوترات الإقليمية تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، حيث تتفاعل أسعار النفط والغاز بسرعة مع أي تصعيد عسكري في مناطق الإنتاج.

وقال كمال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن ما يحدث في المنطقة سيؤثر على العالم كله، مع ارتفاع أسعار الغاز والبترول نتيجة التوترات.

وأضاف أن مصر تستورد كميات لا بأس بها من البوتجاز والمشتقات البترولية بنسب تصل إلى 35% من الاستهلاك، لكن المنتجات البترولية السائلة لا توجد فيها أزمة، حيث تعتمد على الاستيراد من المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن أمريكا نجحت في تأمين احتياجاتها النفطية من فنزويلا، مشيرًا إلى أن وزارة البترول أوقفت تصدير 50 مليار قدم غاز، وأن استهلاك الغاز في مصر يقل في الشتاء ويزداد في الصيف.

وأكد الدكتور أسامة كمال أن الوضع الحالي يتطلب حذرًا، لكن مصر لديها احتياطيات كافية وخطط استباقية للتعامل مع أي تداعيات، مشددًا على أن التأثير العالمي أكبر بكثير مما يظهر محليًا.

احتياجات مصر النفطية أسامة كمال على مسئوليتي توترات إقليمية أسعار البترول

