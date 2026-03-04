إعلان

عماد الدين حسين: قرار تصفية خامنئي والحرب على إيران اتُخذ بعد 7 أكتوبر

كتب : داليا الظنيني

12:32 ص 04/03/2026

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن الموقف المصري في ظل التصعيد بعد 4 أيام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية كان واضحًا، سواء في بيانات الرئاسة أو وزارة الخارجية أو تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إفطار القوات المسلحة، حيث أكدت مصر رفضها للحرب والدمار واستهداف أي دولة عربية.

وقال حسين خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" إن رؤية مصر تقوم على عنصرين أساسيين: رفض التصعيد العسكري، والسعي لتسوية سياسية، مشيرًا إلى أن القاهرة بذلت جهودًا كبيرة قبل اندلاع الحرب عبر اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني.

وأضاف أن الرئيس السيسي استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكثر من مرة، كما استقبل رفائيل جروسي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، وتم التوصل إلى تفاهمات أولية.

وأوضح أن تطورات الأحداث اللاحقة جاءت نتيجة قرار أمريكي إسرائيلي بخوض الحرب، لافتًا إلى أن سلطنة عمان لعبت دور الوسيط الرئيسي عبر مفاوضات مسقط وروما وجنيف، لكن التصعيد العسكري أوقف هذه المساعي.

وأشار حسين إلى تقرير أمريكي حديث كشف أن قرار تصفية المرشد الإيراني علي خامنئي والحرب على إيران اتُخذ بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث اعتبرت إسرائيل أن كل من شارك أو دعم عملية "طوفان الأقصى" سيتم ملاحقته وتصفيته، وهو ما ظهر عمليًا في استهداف قيادات حماس وحزب الله وعدد من المسؤولين الحوثيين.

عماد الدين حسين تصفية خامنئي الحرب على إيران

