لكل لعبة حكاية.. ما أصل السلم والثعبان؟

رغم شهرتها اليوم كلعبة ترفيهية للأطفال حول العالم، فإن لعبة السلم والثعبان يعود أصولها إلى الهند القديمة، حيث لم تكن لمجرد التسلية، بل كمصدر لتعليم الأخلاق والصفات المميزة.

أصل لعبة السلم والثعبان

ظهرت اللعبة لأول مرة في الهند، حيث كانت تُعرف باسم "موكشا باتامو" أو "موكشابات".

وتُشير بعض الروايات إلى أنها ابتُكرت على يد الزعماء الروحيين لتكون أداة تعليمية للأطفال، تُرسخ فيهم القيم وتوضح عواقب الأفعال، وفقا لموقعي "ancient"، و"lexology".

في شكلها الأصلي، لم تكن لعبة السلم والثعبان مجرد لعبة للتسلية، بل وسيلة تعليمية تهدف إلى تعليم الأطفال القيم الجيدة مثل الصدق، الإيمان، والكرم، كل مرة يصعد فيها اللاعب على سلم، كان ذلك رمزا لمكافأة على عمل جيد.

أما الثعابين، كانت تمثل الصفات السيئة مثل الغضب، الجشع، والسرقة.

لتوضيح هذه الفكرة، كانت اللوحات الهندية القديمة تُزين برسومات مثل الآلهة والكائنات السماوية في أعلى اللوحة، والبشر والحيوانات في الأسفل.

انتقال اللعبة عالميا

نُقلت اللعبة إلى بريطانيا خلال فترة الاستعمار، ثم انتشرت عالميا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث ظهرت بنسخ محلية مثل "Chutes and Ladders"، وفي بعض البلدان، استُبدلت الثعابين برموز أخرى لتناسب الثقافة المحلية، لكن الهدف من اللعبة ظل ثابتا عبر الأجيال.

