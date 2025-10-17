أغلى 9 أطعمة في العالم.. بعضها يباع بأكثر من 40 ألف

كتب- أحمد الضبع

لا يخلو العام من أشخاص استثنائيين بأذواق خارجة عن المألوف ووجبات لا تقل عنهم تفردا، فتخيل أن طبقا واحدا بمواصفات خاصة قد يصل سعره إلى عشرات الآلاف من الدولارات، فقط لأنه يعجب تلك الفئة من صفوة الأثرياء.

كشف موقع lovefood عن قائمة تضم أغلى الأطعمة في العالم، والتي تتجاوز أسعار بعضها عشرات الآلاف من الدولارات، لتتحول من مجرد مكونات غذائية إلى رموز للرفاهية الفائقة.

وجاء شاي "دا هونج باو" الصيني على رأس القائمة، إذ يعد من أندر أنواع الشاي في العالم.

وفي عام 2002، دفع أحد هواة الشاي ما يقارب 28 ألف دولار مقابل 20 جراما فقط من أوراقه، بينما قد تصل بعض الأنواع القديمة اليوم إلى أكثر من 40 ألف دولار.

أما المركز الثاني فكان للذهب الصالح للأكل، الذي يستخدم في تزيين الحلويات والمشروبات الفاخرة، ويصل سعر الأونصة وزن 28 جراما منه إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وفي المركز الثالث جاء بطيخ "يوباري كينج" الياباني، الذي يباع عادة في أزواج ويعد هدية فاخرة، وفي أحد المزادات بيعت ثمرتان فقط مقابل نحو 34 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا كافيار الألماس الذي يتجاوز سعر الكيلوجرام منه 25 ألف دولار، إلى جانب عنب "روبي رومان" الياباني الذي قد يصل سعر عنقوده إلى 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى شوكولاتة "توآك" الإكوادورية الفاخرة بسعر يقارب 400 دولار لقطعة وزنها 50 جراما.

ولم تخل القائمة من الأطعمة النادرة مثل قهوة الجيشا التي حققت رقما قياسيا بلغ 10 آلاف دولار للكيلوجرام الواحد، والزعفران الإيراني الذي يصل سعره إلى 10 آلاف دولار للكيلوجرام، وعسل الجان التركي الذي يباع بـ 1500 دولار لزجاجة صغيرة سعة 150 مل.