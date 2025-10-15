اكتشافات مذهلة.. 8 أشياء غريبة عثر عليها في أعماق المحيط

رغم التقدم الهائل في التكنولوجيا والأقمار الصناعية التي تكشف أدق تفاصيل الكواكب، ما زال المحيط الهادئ يحتفظ بأسرار لا تُحصى في أعماقه السحيقة، فكل عام يفاجأ العلماء باكتشافات غامضة تثير التساؤلات حول مدى ما نعرفه عن كوكبنا الأزرق.

وفي تقرير نشره موقع Times of India، استعرض الباحثون 8 اكتشافات مذهلة في أعماق المحيطات، تتراوح بين الظواهر الطبيعية العجيبة، والآثار الغارقة، والكائنات الغامضة، وحتى آثار التلوث البشري التي وصلت إلى أقصى نقطة على سطح الأرض.

لغز الكرة الذهبية قبالة ألاسكا

في عام 2023، عثر العلماء خلال رحلة استكشافية قرب سواحل ألاسكا على جسم غامض يشبه كرة ذهبية ناعمة ملتصقة بصخرة على عمق 3 كيلومترات، بينما الغريب أنها بدت كائنًا حيًّا أو جزءًا من مخلوق بحري، لكن التحاليل حتى الآن لم تكشف عن طبيعتها بدقة، لتبقى أحد أكثر أسرار الأعماق غموضًا.

سفينة MV Derbyshire.. مأساة في الأعماق

في عام 1980 غرقت سفينة الشحن البريطانية العملاقة MV Derbyshire أثناء إعصار قرب اليابان، حاملة معها 42 شخصًا إلى أعماق المحيط دون إرسال نداء استغاثة واحد، وما زالت بقاياها حتى اليوم شاهدة على واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ بريطانيا.

بحيرة تشوك لاجون.. مقبرة الحرب العالمية الثانية

تحت سطح بحيرة تشوك لاجون في المحيط الهادئ، ترقد بقايا أكثر من 60 سفينة حربية و250 طائرة يابانية دمرت خلال الحرب العالمية الثانية، بينما المكان اليوم يعد من أشهر مواقع الغوص في العالم، لكنه أيضًا متحف مائي مليء بالذكريات البشرية المؤلمة.

دوائر الرمال الغامضة

قرب سواحل اليابان، اكتشف الغواصون دوائر مثالية الشكل على قاع البحر، وبعد أعوام من الحيرة، تبين أن صانعها هو ذكر سمك الينفوخ الذي يرسم هذه الزخارف الدقيقة لجذب الإناث ووضع البيض في منتصفها- واحدة من أغرب طقوس التزاوج في الطبيعة.

هياكل يوناجوني الغارقة

في الثمانينيات، عثر قرب جزيرة يوناغوني اليابانية على تكوينات صخرية ضخمة تشبه مدرجات مدينة أثرية غارقة، ورغم الجدل المستمر بين العلماء، لا يزال البعض يعتقد أنها بقايا حضارة قديمة اندثرت تحت مياه المحيط منذ آلاف السنين.

البقعة الدافئة.. كارثة بيئية غير مسبوقة

في عام 2013 ظهرت منطقة ضخمة من المياه الدافئة في شمال الهادئ أطلق عليها العلماء اسم The Blob، وهذه الظاهرة أدت إلى نفوق أكثر من مليون طائر بحري وتراجع حاد في أعداد الأسماك، نتيجة تغيّر درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري.

آلاف الحفر الغامضة قبالة كاليفورنيا

على عمق المحيط قرب ساحل بيغ سور في كاليفورنيا، اكتشف الباحثون أكثر من 5 آلاف حفرة دائرية بحجم ملعب كرة قدم، بعضها يعود إلى آلاف السنين، ويعتقد العلماء أنها تشكلت بفعل تحركات الرواسب وليس النشاط البشري كما كان يُعتقد سابقًا.

التلوث يصل إلى أعمق نقطة على الأرض

وفي مشهد صادم، رصد العلماء عام 2018 كيسًا بلاستيكيًا في أعمق مكان على كوكب الأرض- خندق ماريانا بعمق نحو 11 كيلومترًا، وهذا الاكتشاف كشف أن التلوث البشري وصل إلى أكثر البيئات عزلة التي لم تطأها قدم إنسان من قبل.

