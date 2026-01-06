إعلان

"يتغذى على التماسيح".. معلومات وصور عن أغرب طائر في العالم

كتبت- شيماء مرسي

05:00 م 06/01/2026
يطلق على طائر أبو مركوب أو شويبيل الأغرب والأكثر رعبا على وجه الأرض، وذلك يرجع لعدة أسباب نذكرها لكم في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "nationalgeographic".

أبرز المعلومات عن طائر أبو مركوب أو شويبيل


-يعيش في مستنقعات شرق أفريقيا.
-يتغذى على التماسيح وثعابين البحر وسمك السلور وسحالي النيل.
-يظل طائر أبو مركوب ثابتا كالتمثال في انتظار سمكة أو تمساح صغير يمر من أمامه.
-يصل طوله 5 أقدام، ويتمتع بمنقار ضخم يساعده على ابتلاع فريسته.
-يتميز بشكله الضخم الذي يشبه الحذاء، كما إنه يصدر أصواتا مرعبة ومخيفة.
-يبلغ طول جناحيه 8 أقدام.
-يمتلك عيون صفراء وريش رمادي وبطن أبيض وعرف صغير من الريش على مؤخرة رأسه.
-كما يتميز بسيقان طويلة ونحيفة وأقدام كبيرة.
-تحافظ هذه الطيور على برودة أجسامها عبر تحريك عضلات حلقها لتوليد الحرارة.
-يصدر طائر طائر أبو مركوب أصوات غريبة عندما يشعر بالجوع.

أغرب طائر في العالم

