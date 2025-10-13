إعلان

مخدرات مخبأة داخل فستان زفاف.. لن تتوقع ماذا حدث؟ (فيديو)

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 13/10/2025
    عثرت الشرطة على مواد مخدرة مخبأة داخل فستان زفاف

في واقعة غريبة، عثرت الشرطة التركية وفي ولاية قيصري على 25 كيلو جرام من المواد المخدرة، مخبأة على شكل خرز داخل فستاني زفاف.

وقبل الحادث، تلقت الشرطة التركية بلاغا عن محاولة تهريب مخدرات إلى المدينة بواسطة سيارة، وفقا لصحيفة "turkiyegazetesi" وموقع "haberler".

وخلال تفتيش السيارة عثر الضباط على 25 جرام من المواد المخدرة، كانت مخبأة داخل فستانين زفاف.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية ضد الشخصين اللذين تم القبض عليهما.

وأعلن محافظ مدينة قيصري جوكمان تشيشيك، عن الحادثة عبر حسابه، متعهدا بعدم منح الفرصة للمجرمين الذين يهدفون إلى تسميم الشباب.

Kayseri'de, takside taşınan iki gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. pic.twitter.com/csZVMtlWoC

— Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) October 6, 2025 ">

