نصيحة كادت تنهي حياتها.. مؤثرة سعودية تحذر من "شات جي بي تي"

تعرضت الناشطة والمؤثرة السعودية إيناس الحنطي لأزمة صحية حادة كادت أن تودي بحياتها وحياة ابنتها الصغيرة، بعد اتباعها نصيحة خاطئة من تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" للتعامل مع العفن الأسود في منزلها الناتج عن ارتفاع نسب الرطوبة.

الحنطي لجأت للتطبيق بحثا عن طريقة آمنة لإزالة العفن، فاقترح عليها استخدام الخل ومجفف الشعر، دون أي تحذير من مخاطر استنشاق العفن أو ضرورة ارتداء معدات الوقاية، بحسب قناة "المشهد".

وما لم تكن تتوقعه هو أن التسخين أدى إلى انتشار جزيئات العفن السامة في الهواء، ما تسبب في إصابة ابنتها أولًا ثم انتقال العدوى إليها، حيث استدعى الوضع الصحي دخولهما المستشفى للعلاج الفوري.

وبعد تدخل مختصين في إزالة العفن وتنظيف المكان وفق معايير السلامة الصحية، تعافت إيناس وابنتها، لتخرج الحنطي برسالة تحذيرية لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي: "استعنت بالنكبة شات جي بي تي فوقعت الأزمة.. لا تثقوا فيه أبدا".

وأكدت الحنطي أهمية عدم الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في القضايا الصحية والبيئية، وضرورة استخدام أدوات الحماية مثل الكمامات والقفازات أو الاستعانة بخبراء متخصصين عند التعامل مع مشكلات خطيرة مثل العفن الأسود.

