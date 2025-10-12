أصغر 5 ملياردرات في العالم لعام 2025- أعمارهم ستفاجئك

من الطفولة إلى الأنوثة.. هكذا أصبحت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24

بفضل الأفكار الجديدة والعمل الجاد، نجح عدد من الشباب في بناء ثروات هائلة، تنوعت مجالات نجاحهم بين التكنولوجيا والاستثمار وتطبيقات الهواتف.



في هذا التقرير، إليكم أصغر 5 مليارديرات في العالم لعام 2025، وفقا لموقع "forbes".



إدوين تشين.. 18 مليار دولار



أنشأ البالغ من العمر 37 عاما شركة "Surge AI "عام 2020 لمعالجة نقص بيانات التدريب في الذكاء الاصطناعي، وتمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة دون تمويل خارجي.



تحتفظ تشين بحصة 75% في الشركة، التي تُقدر قيمتها بـ24 مليار دولار.



فلاد تينيف.. 5.8 مليار دولار



تينيف البالغ من العمر 38 عاما هو المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق "روبن هود" لتداول الأسهم، الذي أطلقه عام 2013 مع زميله بايجو بهات.



التطبيق جذب أكثر من 26 مليون مستخدم، ويتفوق بسرعة على شركات تقليدية مثل "تشارلز شواب" و"ميريل لينش".



روبن هود لم يعد يقتصر على الأسهم فقط، بل أصبحت العملات الرقمية تمثل أكثر من ثلث إيراداته، كما توسع ليقدم خدمات مثل بطاقات الائتمان وحسابات التقاعد.



لوكاس والتون.. 39.8 مليار دولار



حفيد مؤسس سلسلة متاجر وول مارت، ويمتلك حصصا كبيرة في الشركة، بالإضافة إلى استثمارات في مؤسسات مالية تابعة للعائلة.



يدير منصة استثمارية خاصة تُدعى "بيلدرز فيجن"، تركز على مشروعات الاستدامة، واستثمرت حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار.

إدواردو فيفاس.. 3.8 مليار دولار



بدأ البالغ من العمر 39 عاما مسيرته دون تعليم رسمي، ثم أسس مواقع وشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي والإعلانات المستهدفة، من بين استثماراته شركة AppLovin، حيث يمتلك حصة كبيرة فيها.



جوش كوشنر.. 5.2 مليار دولار



جوش كوشنر، يبلغ من العمر 40 عاما، وُلد في عائلة كبيرة في مجال العقارات، ومتزوج من عارضة الأزياء كارلي كلوس، ورغم ذلك، صنع اسمه بنفسه من خلال تأسيس وإدارة شركة ثرايف كابيتال، وهي شركة استثمارية تدير أصولا تزيد قيمتها عن 15.5 مليار دولار.