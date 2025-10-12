عناكب مقلية وأخطبوط حي.. أغرب 25 وجبة حول العالم

من الطفولة إلى الأنوثة.. هكذا أصبحت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24

تتنوع الأطعمة حول العالم بشكل يفوق توقعاتنا، فقد تبدو بعض الأطباق المحلية غريبة أو حتى صادمة لمن لم يعتد عليها، لكنها تحمل شهرة كبيرة لدى الشعوب التي اعتادت تناولها.

وبحسب موقع cheapism، إليك أغرب 25 وجبة مشهورة حول العالم، وقد تختلف في مسمياتها من مجتمع إلى آخر لكنها تظل حقيقة موجودة منذ عشرات السنين.

هاجيس في اسكتلندا

عند زيارة اسكتلندا، قد تصادف طبق "هاجيس"، المكوَّن من أحشاء الخروف ممزوجة بالشوفان والشحم والبصل والتوابل، ويُطهى داخل معدة الخروف.

وعلى الرغم من منعه في الولايات المتحدة منذ 1971، فإن النسخ الحديثة غالبًا ما تُحضَّر باستخدام غلاف صناعي ولحوم أخرى.

سورسترومينج في السويد

سمك الرنجة المخمَّر التقليدي في السويد، ذو رائحة قوية جدًا لا تُطاق غالبًا إلا في الهواء الطلق. يُخمَّر السمك في محلول ملحي ويُعلَّب، ويعتبر تحديًا للمتذوقين الجريئين.

أرجل الدجاج في الصين وآسيا

جزء من الدجاج لا يحظى بشعبية في معظم المتاجر الغربية، لكنه وجبة شهيرة في الصين وأجزاء من آسيا، بينما أرجل الدجاج غنية بالبروتين وغالبًا ما تُعرض في أسواق الشوارع.

محار جبال روكي في الولايات المتحدة وكندا

يُعرف أيضًا باسم "محار البراري"، وهو خصيتا ثور أو خروف يُطبخ بطريقة تمنحه قوامًا مطاطيًا يشبه الكالاماري. يُستهلك في مناطق مثل كولورادو ومونتانا وتكساس وغرب كندا.

البالوت في الفلبين وجنوب آسيا

بيض بط مُلقَّح يُطهى على البخار أو يُسلق بعد نمو الجنين لمدة 14 إلى 21 يومًان ويُؤكل مباشرة من قشرته ويُعد وجبة شعبية في الشوارع الفلبينية.

أنف الموظ الهلامي في كندا وألاسكا

جزء من لحوم الموس، يُستهلك في الثقافات الأصلية، ويتميز بمزيج من اللحم الأبيض والداكن. يُشبه طعمه لحم البقر المملح حسب وصف بعض الشيفات.

عناكب التارانتولا المقلية في كمبوديا

وجبة شوارع شهيرة في كمبوديا، حيث تُقلى العناكب لتصبح مصدرًا للبروتين. رغم غرابتها، يُقدّرها السكان المحليون كوجبة لذيذة.

بودنج الدم في إنجلترا وأماكن أخرى

طبق دموي تقليدي يُحضَّر من الدم المطبوخ مع الشحم وفتات الخبز، محشو في غلاف سجق. يُعد جزءًا أساسيًا من الإفطار الإنجليزي التقليدي.

خاش في إيران والشرق الأوسط

طبق مكوَّن من أقدام ورؤوس الأبقار المطهوة. يعتبره البعض علاجًا للصداع، بينما يراه آخرون طعامًا مثيرًا للدهشة.

الكرشة في جميع أنحاء العالم

بطانة معدة حيوان المزرعة، غنية بالكولاجين والبروتين، وتُضاف غالبًا إلى الحساء أو اليخنات، وتعتبر مصدرًا غذائيًا مهمًا في العديد من الثقافات.

حساء بيض النمل الأبيض في لاوس وتايلاند

يُحضَّر بغلي بيض النمل مع المرق والأعشاب والخضراوات، ويُعرف محليًا باسم "جاينج كاي موت داينج"، ويعتبر وجبة غنية بالبروتين.

هويتلاكوتشي في المكسيك

فطر يتغذى على حبات الذرة غير الناضجة، يُنتج تكوينات منتفخة زرقاء رمادية اللون. يُستهلك لنكهاته الغنية والمدخنة.

هاكارل في أيسلندا

سمك القرش المخمر بطريقة تقليدية، تُترك لتجف بعد التخلص من السوائل الداخلية السامة، ويُعد من أصعب المأكولات في العالم من حيث الرائحة والمذاق.

عيون التونة في اليابان

مقلة عين سمكة التونة الكبيرة، تشبه الأخطبوط أو الحبار من حيث القوام، وتُباع في متاجر البقالة اليابانية.

البريد العشوائي "سبام" في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

منتج من اللحوم المعلبة، مزيج من لحم كتف الخنزير ولحم الخنزير المقدد والملح والنشا والسكر. اكتسب شهرة عالمية وغرابة الطعم.

ايراج في منجوليا وكازاخستان وقيرغيزستان

حليب خيل مخمّر، ذو نسبة كحول منخفضة وطعم حلو وحامض قليلًا. يُستهلك كمشروب تقليدي غني بالعناصر الغذائية.

فطيرة النجوم في إنجلترا

فطيرة سمك تقليدية من قرية ماوسهول، تُقدَّم في ليلة توم بوكوك. لها قصة تاريخية تعود للقرن السادس عشر.

كاسو مارزو في سردينيا

جبن بيكورينو يُضاف إليه يرقات ذباب الجبن لتسريع نضجه، ما يجعل الجبن طريًا وكريميًا ورائحته قوية جدًا.

ساناكجي في كوريا الجنوبية

أخطبوط صغير حي يُقطع ويُقدَّم بحيث تبقى المجسات متحركة، ويُعرف بكونه وجبة خطيرة في بعض الحالات.

سالو في أوكرانيا

شرائح لحم الخنزير المتبلة بالملح والأعشاب، تُعقَّم لأسابيع ثم تُقدَّم مع الخبز أو المخللات. يُحتفل بها في مهرجانات محلية.

بيضة القرن في الصين

بيضة محفوظة في خليط من الطين والرماد والجير، يتحول صفارها إلى الأخضر الداكن أو الأسود، وبياضها إلى البني، وطعمها مالح وكريمي.

جينج ليد في تايلاند

صراصير الليل المقلية والمتبلة بالفلفل والملح، يُقال إن طعمها يشبه الفشار قليلًا، وتعتبر وجبة غريبة ومميزة.

مفرقعات الدبابير في اليابان

بسكويت الأرز الياباني يحتوي على دبابير صغيرة، ويشتهر بين كبار السن ويُعد جزءًا من التراث المحلي.

ويتشيتي جروب في أستراليا

يرقات آكلة للخشب، يعتمدها السكان الأصليون في نظامهم الغذائي، تُؤكل نيئة أو مطهوة وتتميز بقشرة مقرمشة وقوام يشبه البيض المخفوق.