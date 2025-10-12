أغرب مطعم في العالم.. الزبائن يأكلون وهم معلّقون في الهواء

تخيل أن تتناول وجبتك وأنت معلق في الهواء على ارتفاع 150 قدمًا، هذا بالضبط ما يقدمه مطعم "العشاء في السماء" Dinner in the Sky في معرض CNE بتورنتو هذا العام، إذ تتحول وجبة الطعام إلى مغامرة لا تُنسى بين الغيوم والأطباق الشهية.

ويمكن للطاولة المعلقة أن تستوعب حتى 22 شخصًا في وقت واحد، مع رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة للمعرض، بينما يقدم الشيف أطباقه مباشرة للزبائن المعلقة في السماء، وفقا ctvnews.

وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في كندا، بعد أن حققت شهرة واسعة في مدن مثل دبي وطوكيو وبونتا كانا، بينما التذاكر تتراوح أسعارها بين 110 و345 دولارًا للشخص الواحد، وتشمل دخول المعرض الوطني الكندي وباقات وجبات وعروض جوية مذهلة.

وتبدأ الرحلات يوميًا من الساعة 3 عصرًا، مع تقديم العشاء والكوكتيلات عند غروب الشمس، لتصبح وجبة الطعام تجربة بين السماء والأرض، في حدث لا ينسى لعشاق المغامرة والفخامة على حد سواء.