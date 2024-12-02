بعد سهرة رومانسية - عارضة أزياء تطلق النار على زوجها وتنتحر.. 10 صور

كتب- أحمد الضبع:

أقدمت عارضة أزياء أمريكية على إطلاق النار على زوجها خمس مرات، ثم أنهت حياتها بعدما قضيا سويا سهرة رومانسية بأحد شواطئ ميامي، تاركةً بركة من الدماء على شرفتها، مما أثار رعب المارة.

شهدت مدينة ميامي، ولاية فلوريدا، حادثًا مأساويًا، حيث تم العثور على جثتي عارضة الأزياء سابرينا كاسنيقي (27 عامًا) وزوجها باجتيم كاسنيقي (34 عامًا) في شقتهم في برج "Beach Club II" بمنطقة هالانديل، حسبما ذكرت صحيفة "ميرو".

ووفقًا للشرطة، تم إطلاق النار على الزوج قبل أن تُفارق الزوجة الحياة، تاركةً الحادث في حالة من الصدمة.

وصنفت السلطات الحادث على أنه جريمة قتل، ولكن لم تُكشف بعد تفاصيل الدوافع المحتملة وراء هذا الفعل، كما أوضحت الشرطة أنها بدأت في إجراء التحقيقات لمعرفة المزيد عن الظروف المحيطة بالحادث.

وأوضحت الشرطة أن الزوجين كانا يقيمان في نيويورك قبل انتقالهما إلى ميامي، حيث عملت سابرينا كعارضة أزياء، وعبرت العائلة عن صدمتها وحزنها بعد هذا الحادث المفاجئ.

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