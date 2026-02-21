كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند

كتب ـ رمضان يونس:كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو إطلاق النار على طفل "باسوس"، ووالده حال خروجهما من صلاة التراويح بالقناطر الخيرية، والذي أثار جدلاً واسعا.

تلقى قسم شرطة القناطر الخيرية، مساء 19 فبراير الجاري، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ، ونجله 5 سنوات مصابان "برش خرطوش وجروح قطعية".

واستمعت رجال البحث الجنائي، لأقوال الأب "مالك المصنع"، والذي اتهم خال زوجته، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المُحكمة، ألقت القوات القبض على مرتكبى الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بالقناطر الخيرية، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين بندقية خرطوش، فرد خرطوش، و سلاح أبيض.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.