خلي بالك.. 5 علامات تظهر في الحلم تدل على إصابتك بالسحر

الأحد 01 ديسمبر 2024

06:01 م الأحد 01 ديسمبر 2024

علامات تظهر في الحلم تدل على إصابتك بالسحر

كتبت- شيماء مرسي

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم عن علامات ودلالات في الأحلام تدل على تعرض صاحبها للسحر.

وحددت مفسرة الأحلام خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "TeN" وتقدمه الإعلامية "نشوى مصطفى" العلامات في النقاط التالية:

-رؤية نجمة داوود في المنام تدل السحر.

-إذا رأى النائم الخفاش، فهذا يشير إلى السحر والحسد.

-رؤية اليهود في المنام تدل على السحر.

-رؤية النمل بكثرة.

-طلقات الرصاص علامة قوية على السحر.

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