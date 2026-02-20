الأقصر - محمد محروس:

تحولت خلافات الميراث إلى جريمة دامية داخل قرية المريس التابعة لمركز القرنة بمحافظة الأقصر، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، إذ أطلق رجل أعيرة نارية على شقيقه الأصغر إثر مشادة حادة بينهما بسبب قطعة أرض زراعية، ليسقط الأخير قتيلًا في الحال متأثرًا بإصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة القرنة بمقتل المواطن «م.ب» (58 عامًا) على يد شقيقه الأكبر «أ.ب» (67 عامًا)، وكلاهما من أبناء القرية، وذلك على خلفية نزاع عائلي حول تقسيم ميراث أرض زراعية.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القرنة إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري «خرطوش» يرجح استخدامه في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بإطلاق النار على شقيقه نتيجة احتدام الخلافات بينهما.

جرى التحفظ على السلاح المستخدم، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.