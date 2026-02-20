إعلان

"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر

كتب : محمد محروس

11:45 م 20/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:
تحولت خلافات الميراث إلى جريمة دامية داخل قرية المريس التابعة لمركز القرنة بمحافظة الأقصر، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، إذ أطلق رجل أعيرة نارية على شقيقه الأصغر إثر مشادة حادة بينهما بسبب قطعة أرض زراعية، ليسقط الأخير قتيلًا في الحال متأثرًا بإصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة القرنة بمقتل المواطن «م.ب» (58 عامًا) على يد شقيقه الأكبر «أ.ب» (67 عامًا)، وكلاهما من أبناء القرية، وذلك على خلفية نزاع عائلي حول تقسيم ميراث أرض زراعية.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القرنة إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري «خرطوش» يرجح استخدامه في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بإطلاق النار على شقيقه نتيجة احتدام الخلافات بينهما.

جرى التحفظ على السلاح المستخدم، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اطلاق نار خلافات الميراث جريمة الأقصر اليوم مقتل شخص في المريس القرنة الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
شئون عربية و دولية

بلومبيرج: أكثر من نصف الكنديين يرون أمريكا التهديد الأكبر لأمن بلادهم
تألق منسي وفتوح.. ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

تألق منسي وفتوح.. ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز
تطورات أمريكية إيرانية وكوارث طبيعية وقصف عنيف على لبنان.. (العالم في رمضان)
أخبار وتقارير

تطورات أمريكية إيرانية وكوارث طبيعية وقصف عنيف على لبنان.. (العالم في رمضان)
ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
أخبار المحافظات

ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
أخبار المحافظات

"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات