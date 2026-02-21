إعلان

أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبد الوهاب

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 21/02/2026

شيرين عبد الوهاب

كتب- صابر المحلاوي:
تبدأ محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والربح منها دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وأكد محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يعد استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.

