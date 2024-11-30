أغرب تصميمات جوزات السفر حول العالم- 10 صور تكشف

16 صورة لأجمل طيور في العالم.. بعضها نادر ويعيش في الغابات

كتبت- أسماء مرسي:

جواز السفر هو أكثر من مجرد وثيقة سفر، فهو رمز للهوية ووسيلة للتعريف عن النفس في مختلف أنحاء العالم، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الدول التي تمتلك جوازات سفر تتميز بتصميمات فريدة؟

وفقا لموقع "matadornetwork"، إليك أغرب أشكال جوزات السفر حول العالم:

جواز السفر الكندي.. الفن يخفي تحت الغلاف

بالرغم من مظهره البسيط، يخفي جواز السفر الكندي مفاجأة رائعة، فباستخدام ضوء أسود، تظهر على صفحاته رسومات وتصاميم فنية فريدة تعرض معالم تاريخية ورموزا كندية، ما يجعل كل صفحة تحفة فنية صغيرة.

جواز السفر الياباني..بساطة وأناقة

يتميز جواز السفر الياباني ببساطته وأناقته، فالزهرة الذهبية التي تزين غلافه هي زهرة الأقحوان، وهي رمز للبلاد والإمبراطورية اليابانية.

وبالرغم من بساطته، فإنه يتميز بتصميم داخلي فريد، حيث ستجد رسومات جميلة لجبل فوجي على صفحات التأشيرة.

جواز السفر السويسري.. رمز للفخامة

يعتبر جواز السفر السويسري واحدا من أجمل جوازات السفر في العالم، غلافه الأحمر السميك وتصميمه الكلاسيكي والأنيق يترك انطباعا قويا لدى كل من يراه.

جواز السفر الفنلندي.. الحركة والحيوية

على عكس جواز السفر السويسري، يمتاز جواز السفر الفنلندي بتصميم داخلي حيوي وممتع، فبمجرد تقليب الصفحات، ستلاحظ حركة "حيوان الرنة" الذي يركض عبر الصفحات، ما يضيف لمسة من المرح والحيوية إلى هذا الوثيقة الرسمية.

جواز السفر اللبناني.. رمز الأرز والشجرة

يشكل اللون الأزرق وشجرة الأرز الرمزين الأساسيين لجواز السفر اللبناني، هذا التصميم البسيط والأنيق يعكس هوية لبنان وتراثه.

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