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بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة - 20 صورة

04:01 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء الدنماركية فيكتوريا كير تايلفي
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء الدنماركية فيكتوريا كير تايلفي
  • عرض 20 صورة
    بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون فيكتوريا كير تايلفي تثير الجدل
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء الدنماركية فيكتوريا كير تايلفي
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون فيكتوريا كير تايلفي تثير الجدل
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون فيكتوريا كير تايلفي تثير الجدل
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون فيكتوريا كير تايلفي
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون فيكتوريا كير تايلفي
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير
  • عرض 20 صورة
    بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير
  • عرض 20 صورة
    بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة
  • عرض 20 صورة
    بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة
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كتب- أحمد الضبع:

تعرضت عارضة الأزياء الدنماركية فيكتوريا كير تايلفي التي فازت مؤخرًا بلقب "ملكة جمال الكون"، لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو على منصة "تيك توك".

في الفيديو، ظهرت "تايلفي" وهي تتظاهر بغناء أغنية "Empire State of Mind" الشهيرة لجي-زي، بينما كانت تحرك شفتيها على جزء من الأغنية التي تحتوي على كلمة عنصرية مؤذية هي "نيجا" (Nigger).

هل كان التصرف تعمدًا أم محاكاة لأغنية شهيرة؟

الجدل الذي أثير حول الفيديو ركز على استخدام الكلمة العنصرية في هذا السياق، فيما اعتبر البعض أن تصرفها غير لائق، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت تعمدت استخدام الكلمة أو كانت مجرد محاكاة لأغنية شهيرة، بينما دافع آخرون عن تصرفها معتبرين أن الانتقادات كانت مبالغًا فيها، وأوضحوا أنّها كانت تغني فقط.

يذكر أنّ فيكتوريا كير تايلفي، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، فازت بلقب ملكة جمال الكون في نسخته الثالثة والسبعين، التي أقيمت في مكسيكو سيتي هذا الشهر، لتصبح بذلك أول امرأة دنماركية تفوز بهذا اللقب.

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