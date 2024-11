بسبب فيديو مثير للجدل.. ملكة جمال الكون 2024 تقع في ورطة - 20 صورة

كتب- أحمد الضبع:

تعرضت عارضة الأزياء الدنماركية فيكتوريا كير تايلفي التي فازت مؤخرًا بلقب "ملكة جمال الكون"، لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو على منصة "تيك توك".

في الفيديو، ظهرت "تايلفي" وهي تتظاهر بغناء أغنية "Empire State of Mind" الشهيرة لجي-زي، بينما كانت تحرك شفتيها على جزء من الأغنية التي تحتوي على كلمة عنصرية مؤذية هي "نيجا" (Nigger).

الجدل الذي أثير حول الفيديو ركز على استخدام الكلمة العنصرية في هذا السياق، فيما اعتبر البعض أن تصرفها غير لائق، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت تعمدت استخدام الكلمة أو كانت مجرد محاكاة لأغنية شهيرة، بينما دافع آخرون عن تصرفها معتبرين أن الانتقادات كانت مبالغًا فيها، وأوضحوا أنّها كانت تغني فقط.

يذكر أنّ فيكتوريا كير تايلفي، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، فازت بلقب ملكة جمال الكون في نسخته الثالثة والسبعين، التي أقيمت في مكسيكو سيتي هذا الشهر، لتصبح بذلك أول امرأة دنماركية تفوز بهذا اللقب.

Recent controversy surrounding Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig stems from this video where she was seen lip-syncing to Jay-Z's song "Empire State of Mind" at the Empire State Building.



In the song, @sc uses a racial slur, and Theilvig was criticized for appearing to mouth… pic.twitter.com/mipVIPSLHQ