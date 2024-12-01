15 صورة لـ أغرب قرية في العالم- يعيش سكانها في شارع واحد

كتبت- أسماء مرسي:

تخيل قرية يسكن جميع سكانها في شارع واحد طويل يمتد لأكثر من تسعة كيلومترات، هذا هو الواقع في قرية سولوزوفا البولندية الساحرة، التي تقع في مقاطعة كراكوف.

هذه القرية الفريدة، التي أطلق عليها البعض لقب "توسكانا الصغيرة"، تتميز بتصميمها الفريد الذي يجعلها وجهة سياحية جذابة ومحط أنظار العالم، وفقا لصحيفة "express" البريطانية، وموقع "odditycentral".

قرية بولندية فريدة من نوعها

تقع سولوزوفا على طريق ضخم واحد، ولكنها في الواقع قرية صغيرة في مقاطعة كراكوف، وقد تم بناؤها بالكامل على شارع واحد، ما يجعلها منظرا فريدا من نوعه.

يمتد الشارع لأكثر من 9 كيلومترات، ويقطنه حوالي 6000 نسمة، ما يجعلها واحدة من أطول القرى التي بنيت على نمط "شارع واحد" في العالم.

سحر الطبيعة والتاريخ

تتميز سولوزوفا بجمالها الطبيعي الخلاب، حيث تحيط بها الحقول الخضراء والمنحدرات الصخرية والكهوف، بالإضافة إلى ذلك، تضم القرية العديد من المعالم التاريخية مثل قلعة بيسكوفا سكالا وهراوة هرقل، وهي صخرة ضخمة تشكل معلما بارزا في المنطقة.

مجتمع متماسك وسياحة مزدهرة

يعيش سكانها في حب وتماسك، حيث يرتبطون ببعضهم البعض بروابط قوية، وتشهد القرية إقبالًا كبيرًا من السياح الذين يأتون للاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، والتعرف على نمط الحياة الفريد لسكانها.

أسباب شهرة سولوزوفا

تتميز قرية سولوزوفا بشهرتها الواسعة بفضل مزيج فريد من العناصر؛ فتصميمها المعماري الاستثنائي، القائم على شارع واحد ممتد، يجعلها تحفة معمارية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى ذلك، تحيط بها الطبيعة الخلابة من حقول خضراء ومنحدرات صخرية، ما يوفر مناظر خلابة تجذب الزوار.

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