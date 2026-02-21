ترامب يوجه بنشر ملفات متعلقة بالكائنات الفضائية.. ما القصة؟

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه وجه البنتاجون ووكالات حكومية أخرى لتحديد ونشر الملفات المتعلقة بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة بسبب "الاهتمام الهائل" بها.

وأدلى ترامب بهذا الإعلان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من اتهامه للرئيس السابق باراك أوباما بالكشف عن "معلومات سرية" عندما أشار أوباما في الآونة الأخيرة في مقابلة بودكاست إلى أن الكائنات الفضائية حقيقية.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لا أعرف ما إذا كانت حقيقية أم لا"، وأضاف عن أوباما: "قد أخرجه من المأزق من خلال رفع السرية".

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي ليل الخميس، قال ترامب إنه يوجه الوكالات الحكومية لنشر الملفات المتعلقة بـ "الحياة الفضائية والكائنات من خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة (يو إيه بي)، والأجسام الطائرة المجهولة (يوفو)، وأي وكافة المعلومات الأخرى المرتبطة بهذه المسائل شديدة التعقيد، والمثيرة للاهتمام والمهمة للغاية في نفس الوقت".

وكان أوباما، الذي أدلى بتصريحاته خلال ظهور في بودكاست في نهاية الأسبوع، قد أوضح لاحقا أنه لم ير دليلا على أن الكائنات الفضائية "قد اتصلت بنا"، لكنه قال: "من الناحية الإحصائية، الكون شاسع للغاية لدرجة أن الاحتمالات جيدة بوجود حياة هناك".

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس فيما يتعلق باحتمال وجود زوار من خارج الأرض: "ليس لدي رأي في ذلك. أنا لا أتحدث عن ذلك أبدا. الكثير من الناس يفعلون ذلك. الكثير من الناس يؤمنون بذلك".

ومع ذلك، لمحت لارا ترامب، زوجة ابن ترامب، هذا الأسبوع إلى أنه مستعد للتحدث عن الأمر، عندما قالت في بودكاست إن الرئيس لديه خطاب جاهز ليلقيه حول الكائنات الفضائية وأنه سيلقيه في "الوقت المناسب".

وكانت تلك الأخبار جديدة على البيت الأبيض، حيث ردت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت بضحكة عندما سئلت عن ذلك يوم الأربعاء وقالت للصحفيين: "خطاب عن الكائنات الفضائية سيكون خبرا جديدا بالنسبة لي".