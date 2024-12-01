"عايز تبقى غني؟".. 8 عادات تعلمها من المليارديرات الناجحين

كتب – سيد متولي

العادات هي التي تصنع الإنسان، وإذا كنت تريد النجاح، فإليك بعض العادات التي يمكن أن نستعيرها من مليارديرات مثل إيلون ماسك ونارايانا مورثي.

إيلون ماسك

إيلون ماسك أحد أغنى المليارديرات في العالم، وهو يرسم مخططًا ليومه في فترات زمنية مدتها خمس دقائق، ما يساعده على زيادة إنتاجيته، ويمكن للمرء أن يحدد أهم الاجتماعات في بداية يوم العمل عندما يكون أكثر يقظة، بحسب تايمز أوف إنديا.

نارايانا مورثي

غالبًا ما ينادي مؤسس شركة إنفوسيس والملياردير نارايانا مورثي بساعات العمل الطويلة، وهو ما تعرض بسببه لانتقادات شديدة من كثيرين، ومع ذلك، فإن نجاحه في الحياة دليل على أنه لا يوجد بديل للعمل الجاد.

بيل جيتس

الملياردير بيل جيتس من محبي القراءة، وهو ما يساعده على البقاء متعلمًا ومتفوقًا على الآخرين، وللقراءة فوائد عديدة، فهي توسع نظرتك للعالم، وتنقل المعرفة، وتحسن المفردات، وما إلى ذلك.

جيف بيزوس

يبدأ مؤسس شركة أمازون والملياردير جيف بيزوس يومه مبكرًا بالاستيقاظ في الساعة 5.30 صباحًا، يمكن للمرء إنجاز الكثير خلال اليوم بالاستيقاظ مبكرًا والعمل على تحقيق أهدافه.

جاك دورسي

يفضل جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر (الآن X)، تحديد أهداف واضحة ومحددة ليومه، وهذا يساعده على البقاء منظمًا ومركّزًا وأكثر إنتاجية.

مارك زوكربيرج

يشتهر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بارتداء قميصه الرمادي وبنطاله الجينز الأزرق في معظم الأيام، وتعكس حياته البسيطة وعدم إنفاقه غير الضروري عاداته الإنفاقية الحكيمة التي تسمح له بتوفير المزيد والاستثمار بوعي.

أوبرا

كشفت أوبرا في مقابلة سابقة أنها تبدأ يومها بالتأمل وكتابة المذكرات وممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكرن وهذا يساعدها على ضبط يومها على نغمة إيجابية والبقاء نشطة طوال اليوم.

وارن بافيت

قال وارن بافيت ذات مرة: "الفرق بين الأشخاص الناجحين وغيرهم هو أن الناجحين يقولون لا لكل شيء تقريبًا"، وهذا يوضح مدى أهمية وضع حدود صحية في الحياة، والتي يمكن أن تساعد المرء على اتخاذ الخيارات الصحيحة والنجاح في الحياة.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟