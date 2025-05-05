يحسن مناعة الطفل.. فوائد لقاح "السعال الديكي" للحامل

في محاولة للتعامل مع عودة ظهور السعال الديكي بعد جائحة كوفيد، أظهرت تجربة أجراها باحثون من جامعة توركو الفنلندية في جامبيا تأثيراً إيجابيا للتطعيم ضد السعال الديكي أثناء الحمل على المناعة النامية لدى الرضيع.

وأجريت التجربة في غرب إفريقيا، وهي الدراسة الأولى التي وصفت التفاعل بين التطعيم أثناء الحمل والتطعيم الأولي بأنواع مختلفة من لقاحات السعال الديكي، وكيف يؤثر ذلك على مناعة المولود.

ووفق "مديكال إكسبريس"، السعال الديكي مرض تنفسي شديد العدوى، تسببه بكتيريا البورديتيلا الشاهوقية.

ورغم التطعيمات المكثفة، عاد المرض إلى الظهور.

وفيات الأطفال عالمياً

وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن هناك 16 مليون حالة إصابة سنوياً وحوالي 195 ألف حالة وفاة بين الأطفال عالمياً، بسبب المرض.

وبعد جائحة كوفيد-19، شهد السعال الديكي عودةً قويةً في أوروبا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم.

وفي فنلندا، سُجِّلت 2,795 حالة مؤكدة مختبرياً في عام 2024، وهو أعلى رقم مُسجَّل منذ عام 1995.

ويُنصح بالتطعيم أثناء الحمل. نظراً لأن أعلى معدلات الإصابة والوفيات بالسعال الديكي تحدث لدى الرضع، وخاصةً الصغار جداً، الذين لا يستطيعون التطعيم.

آثار جانبية

ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن التطعيم أثناء الحمل يمكن أن يُقلل من استجابات الرضع للأجسام المضادة لتطعيمهم الأولي ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي (DTaP).

وتسمى هذه الظاهرة "التبلد". وقد لوحظ تبلد في استجابات اللقاح في تركيزات الأجسام المضادة IgG لمستضدات لقاح السعال الديكي المختلفة.

ولا تزال الآثار قصيرة وطويلة المدى للتبليد غير واضحة، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود رابط مناعي معترف به دولياً للحماية.

تطعيم الحوامل آمن

وصُممت هذه الدراسة التي أُجريت في غامبيا لتقييم تأثير لقاح السعال الديكي اللاخلوي على مناعة لقاحات السعال الديكي اللاخلوية أو كاملة الخلية الأولية في مجموعة غرب أفريقية.

وأظهرت النتائج أن تطعيم النساء بلقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي اللاخلوي أثناء الحمل كان آمناً وجيد التحمل، وعزز كمية ونوعية الأجسام المضادة الخاصة بالسعال الديكي لدى الرضع في مرحلة مبكرة من الحياة.