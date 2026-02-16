ثورة طبية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف أخطر مضاعفات الحمل

نجح فريق بحثي من كلية بايلور للطب في تطوير أداة ذكاء اصطناعي متقدمة تهدف إلى رصد واحدة من أخطر مضاعفات الحمل، المعروفة باسم طيف المشيمة الملتصقة (PAS)، وهي حالة قد تعرّض حياة الأم لخطر شديد إذا لم تُكتشف في الوقت المناسب.

خطورة الحالة

تنشأ هذه المشكلة عندما تنغرس المشيمة بعمق غير طبيعي في جدار الرحم، وغالباً ما ترتبط بتاريخ جراحي سابق مثل العمليات القيصرية.

عدم تشخيصها مبكراً قد يؤدي إلى نزيف حاد أثناء الولادة، مضاعفات خطيرة، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة.

المقلق أن وسائل التشخيص التقليدية كالموجات فوق الصوتية أو تقييم عوامل الخطورة قد تفشل في كشف نحو نصف الحالات خلال الحمل.

ماذا قدم النموذج الجديد؟

خلال اجتماع الحمل لعام 2026 الذي نظمته Society for Maternal-Fetal Medicine، عرض الباحثون نتائج دراستهم التي اعتمدت على نظام ذكاء اصطناعي مبني على شبكة عصبية التفافية، تم تدريبه باستخدام قرابة 40 ألف صورة سونار ثنائية الأبعاد للمشيمة.

الدراسة شملت 113 امرأة معرضات للخطر، جميعهن أنجبن في Texas Children's Hospital بين عامي 2018 و2025، وكان متوسط عمر الحمل عند إجراء الفحص نحو 31 أسبوعاً.

نتائج لافتة

أظهر النظام قدرة كاملة على رصد جميع الحالات المصابة، دون تسجيل أي حالة سلبية خاطئة، بينما سُجلت حالتان فقط كإنذارات إيجابية غير دقيقة.

وبلغت الحساسية 100%، مع دقة إجمالية تقارب 88%، وهو أداء يفوق كثيراً الطرق المعتادة.

النموذج لم يعتمد على الصور وحدها، بل دمج أيضاً بيانات سريرية وعوامل خطورة مثل عدد العمليات القيصرية السابقة، ما عزز من كفاءته التشخيصية.

ماذا يعني ذلك؟

يرى الباحثون أن استخدام هذه التقنية كأداة فحص مبكر قد يسمح بالتحضير المسبق للولادة في مراكز متخصصة، وتقليل خطر النزيف والمضاعفات الشديدة.

ومع أن النتائج مشجعة، إلا أن اعتماد النظام بشكل واسع يتطلب مزيداً من الدراسات السريرية.