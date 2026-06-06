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أسباب نفسية خفية وراء الشعور بالحزن المفاجئ.. ما علاقة الحسد؟

كتب : أسماء العمدة

10:00 م 06/06/2026

الحزن

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يلجأ البعض إلى تفسير الشعور بالحزن أو الضيق المفاجئ بالحسد أو العين، خاصة عند عدم وجود سبب واضح للتغير في الحالة النفسية.

وأوضح استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم مجدي أن هذه المشاعر غالبا ما ترتبط بعوامل نفسية متعددة مثل التوتر والقلق والإجهاد وقلة النوم، أو الضغوط الحياتية والمشكلات اليومية.

أسباب الشعور بالحزن لفترات طويلة

وأشار مجدي في تصريحات لمصراوي، إلى أن استمرار الشعور بالحزن لفترات طويلة أو فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية قد يكون مؤشرا على اضطراب نفسي يحتاج إلى تقييم متخصص، خاصة إذا أثر ذلك على الأداء اليومي.

هل الحسد يرتبط بالشعور بالحزن المفاجئ؟

وحذر من الاعتماد على تفسير الحسد فقط، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى تجاهل أسباب صحية ونفسية حقيقية تستدعي التدخل والعلاج.

وشدد على ضرورة طلب المساعدة الطبية في حال استمرار الأعراض أو ظهور علامات مثل اضطراب النوم، فقدان الشهية، العزلة الاجتماعية، أو تراجع النشاط.

وأكد أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن التشخيص المبكر يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع التعافي.

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