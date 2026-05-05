9 أطعمة تحارب الاكتئاب.. تناولها يوميا

كتب : أسماء مرسي

01:00 ص 05/05/2026

فواكه وخضروات تخلصك من الاكتئاب

يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتحسين حالتهم المزاجية دون اللجوء إلى الأدوية.

وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة يلينا سولاماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن قائمة تضم 9 أطعمة تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية، تساعد على دعم صحة الدماغ وتعزيز الشعور بالراحة النفسية، وفقا لموقع "radio1".

ما دور الأسماك الدهنية في تحسين الحالة المزاجية؟

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 عنصرا أساسيا في تكوين أغشية الخلايا العصبية، ويسهم نقصها في ضعف نقل الإشارات داخل الدماغ، ما يؤثر سلبا على الحالة المزاجية.

لماذا يعتبر مخلل الملفوف مفيدا للصحة النفسية؟

يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا نافعة من نوع "لاكتوباسيلوس"، التي تدعم صحة الأمعاء، إضافة إلى غناه بالألياف وفيتامين C، ما ينعكس إيجابا على المزاج.

كيف يساعد البصل على تقليل التوتر؟

البصل، خاصة الأحمر، مضادا قويا للالتهابات بفضل مادة الكيرسيتين، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتدعم النشاط العام للجسم.

ما علاقة بعض الفواكه بتحسين النوم؟

تساعد فواكه مثل الكرز الحامض والكيوي والموز على تحسين جودة النوم، لاحتوائها على الميلاتونين أو مواد تعزز إنتاجه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية.

كيف تؤثر التوابل الحارة على الحالة المزاجية؟

عند تناول التوابل الحارة مثل الفلفل والخردل، يفرز الجسم هرمون الإندورفين، الذي يعزز الشعور بالسعادة نتيجة استجابة الجسم للإحساس بالحرارة.

لماذا تعد المكسرات خيارا مثاليا لتهدئة الأعصاب؟

تحتوي المكسرات على مادة الأرجينين التي تساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، ما يسهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

ما أهمية البيض لصحة الدماغ؟

البيض مصدرا مهما للكولين، وهو عنصر ضروري لإنتاج ناقل عصبي مسؤول عن الذاكرة والتركيز، ما يعزز الذاكرة ويدعم صحة الدماغ.

هل تؤثر القهوة والشاي الأخضر على الحالة المزاجية؟

يساعد تناول القهوة والشاي الأخضر باعتدال على تحسين المزاج مؤقتا، بفضل احتوائهما على الكافيين والثيانين، اللذين يدعمان التركيز والاسترخاء.

ما فائدة الفواكه ذات الأغشية البيضاء؟

تتميز هذه الفواكه باحتوائها على الألياف والفلافونويدات، التي تدعم صحة الأمعاء وتحافظ على الفيتامينات، ما يسهم في تحسين الحالة النفسية.

هل توجد أطعمة سحرية لعلاج الاكتئاب؟

أشارت "خبيرة التغذية" إلى أنه لا يوجد طعام واحد يمكن اعتباره علاجا سحريا، لكن إضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي بشكل منتظم يساعد الدماغ والجهاز الهضمي على إنتاج هرمونات السعادة طبيعيا.

