يشعر الكثير من الأشخاص أحيانا بفقدان الشغف وانخفاض الطاقة، ما يجعلهم غير قادرين على القيام بأي نشاط أو حتى الاستمتاع بالأشياء التي كانوا يحبونها.

في هذا السياق، كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن الأسباب النفسية والاجتماعية وراء حالة فقدان الشغف وانعدام الطاقة التي يعاني منها الكثيرون في الوقت الحالي، موضحا أن الأمر لا يرتبط فقط بالعوامل الفردية، بل يشمل تحولات تاريخية وثقافية عميقة، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي والسلوك.

كيف كانت الشخصية المصرية قادرة على الصمود في الماضي؟

وتابع خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عاصر مراحل عديدة في تاريخ مصر، بدءا من النكسة وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، إضافة إلى أحداث الأمن المركزي وثورة يناير.



وأشار إلى أن "الشخصية المصرية" قديما كانت تتمتع بصلابة نفسية ومعايير قوية مكنتها من مواجهة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي دون فقدان هويتها أو شغفها، بل كانت الأزمات دافعا لتحقيق الانتصارات، كما حدث في حرب أكتوبر رغم محدودية الإمكانات.

متى بدأ التغير في المجتمع المصري؟

أشار "فرويز" إلى أن التحول الحقيقي بدأ في السبعينيات، مع دخول ثقافات جديدة وغريبة على المجتمع المصري.

ووفقا لعلم الأنثروبولوجيا، فإن اختلاط ثقافتين داخل مجتمع واحد يؤدي إلى تبني الجوانب السلبية من كل منهما، وهو ما ساهم في ظهور ما يُعرف بـ"الازدواجية القيمية"، وانهيار بعض السلوكيات الاجتماعية، الأمر الذي انعكس على حالة التشتت وفقدان الشغف لدى الأفراد في الوقت الحالي.

كيف أثرت السوشيال ميديا على طاقتنا النفسية؟

أوضح أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم بشكل ملحوظ في زيادة الشعور بالإرهاق النفسي وفقدان الشغف، إذ أصبحت مصدرا رئيسيا لاستنزاف الطاقة النفسية عبر انتشار معلومات غير دقيقة، وظهور غير المتخصصين الذين يقدمون نصائح ترفع مستويات القلق والتوتر.

كما أن غياب المصادر الموثوقة يُزيد حالة عدم الاستقرار النفسي لدى المستخدمين ويزيد من شعورهم بالتشتت.



هل تؤدي "الحرب النفسية" دورا في فقدان الشغف؟

اختتم "استشاري الطب النفسي" حديثه بالإشارة إلى ما يُعرف بـ"العمليات النفسية" أو الحرب النفسية، والتي تهدف إلى خلق فجوة بين المواطن وصانع القرار، ما يزيد من الشعور بالارتباك وفقدان الثقة.

وشدد على أن مواجهة فقدان الشغف تبدأ من الوعي بالواقع، والبحث عن مصادر معلومات موثوقة، وتقليل التأثر بحالة الهلع المنتشرة على المنصات الرقمية، من أجل استعادة التوازن النفسي والقدرة على الاستمرار.

