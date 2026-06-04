في ظل الضغوط اليومية المتزايدة وسرعة إيقاع الحياة، أصبح التوتر والقلق من المشكلات الشائعة التي تؤثر على النوم والمزاج والتركيز.

وبينما يلجأ البعض إلى المهدئات أو المنبهات للهروب من التوتر، يشير خبراء الصحة إلى أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين الحالة النفسية بشكل ملحوظ.

ووفقا لموقع "Verywell Health"، فإن بعض المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة قد تساهم في خفض مستويات التوتر ودعم الاسترخاء، خاصة عند تناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

العصائر الطبيعية والسموذي

تساعد العصائر الطازجة والسموذي الغني بالفواكه والخضراوات في دعم الصحة النفسية، خاصة عند احتوائها على مكونات مثل الأفوكادو والتوت الأزرق والسبانخ، لاحتوائها على المغنيسيوم وفيتامينات B ومضادات الأكسدة التي ترتبط بتحسين المزاج وتقليل القلق.

شاي الأعشاب

يعد شاي البابونج من أشهر المشروبات المهدئة للأعصاب، إذ يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، كما يحتوي الشاي الأخضر والماتشا على مركب "L-theanine" الذي يساهم في تقليل التوتر وتحسين التركيز، مع ضرورة عدم الإفراط بسبب الكافيين.

المشروبات الغنية بالبروبيوتيك

تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة قوية بين صحة الأمعاء والحالة النفسية، لذلك قد تساعد مشروبات مثل الكفير والكومبوتشا في تحسين المزاج وتقليل القلق، بفضل احتوائها على البكتيريا النافعة الداعمة لصحة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل والكركم

يتميز كل من الزنجبيل والكركم بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يساهمان في تقليل التوتر بشكل غير مباشر، خاصة عند إضافتهما إلى المشروبات الساخنة أو السموذي، لما لهما من تأثير مهدئ وداعم للصحة العامة.

حليب المكسرات

يحتوي حليب اللوز والكاجو وبعض بدائل الحليب النباتية على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والزنك وفيتامين D، وهي عناصر تلعب دورا في دعم الجهاز العصبي والمساعدة في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

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