

فيتامين B12 عنصر أساسي لصحة الجسم، فهو يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، دعم الجهاز العصبي، والحفاظ على طاقة الجسم نقص هذا الفيتامين قد يحدث تدريجيًا دون أن يشعر الشخص مباشرة، لكن هناك علامات خفية يمكن أن تكشف عن انخفاض مستوياته قبل ظهور مضاعفات خطيرة.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

نقص فيتامين B12 يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يقلل من نقل الأكسجين إلى الجسم، ويؤدي إلى شعور مستمر بالتعب والإرهاق حتى بعد النوم الجيدن وفق "healthline".



خدر أو تنميل في الأطراف

قد يسبب النقص مشاكل في الأعصاب، مثل الشعور بالخدر أو التنميل في اليدين أو القدمين، نتيجة ضعف نقل الإشارات العصبية.



شحوب أو اصفرار الجلد

قلة فيتامين B12 تؤدي إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يظهر على شكل شحوب أو اصفرار بسيط في البشرة، خاصة في الوجه.



صعوبة التركيز وفقدان الذاكرة

يلعب B12 دورًا مهمًا في صحة الدماغ والأعصاب. نقصه يمكن أن يسبب مشاكل في التركيز، النسيان، أو بطء التفكير.



مشاكل في المزاج والاكتئاب

يمكن أن يؤثر نقص B12 على إنتاج السيروتونين والنواقل العصبية الأخرى، مما يزيد خطر القلق أو الاكتئاب والتقلبات المزاجية.

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