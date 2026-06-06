إعلان

5 علامات خفية قد تشير إلى نقص فيتامين B12

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 06/06/2026

فيتامين ب 12 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


فيتامين B12 عنصر أساسي لصحة الجسم، فهو يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، دعم الجهاز العصبي، والحفاظ على طاقة الجسم نقص هذا الفيتامين قد يحدث تدريجيًا دون أن يشعر الشخص مباشرة، لكن هناك علامات خفية يمكن أن تكشف عن انخفاض مستوياته قبل ظهور مضاعفات خطيرة.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

نقص فيتامين B12 يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يقلل من نقل الأكسجين إلى الجسم، ويؤدي إلى شعور مستمر بالتعب والإرهاق حتى بعد النوم الجيدن وفق "healthline".


خدر أو تنميل في الأطراف

قد يسبب النقص مشاكل في الأعصاب، مثل الشعور بالخدر أو التنميل في اليدين أو القدمين، نتيجة ضعف نقل الإشارات العصبية.


شحوب أو اصفرار الجلد

قلة فيتامين B12 تؤدي إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يظهر على شكل شحوب أو اصفرار بسيط في البشرة، خاصة في الوجه.


صعوبة التركيز وفقدان الذاكرة

يلعب B12 دورًا مهمًا في صحة الدماغ والأعصاب. نقصه يمكن أن يسبب مشاكل في التركيز، النسيان، أو بطء التفكير.


مشاكل في المزاج والاكتئاب

يمكن أن يؤثر نقص B12 على إنتاج السيروتونين والنواقل العصبية الأخرى، مما يزيد خطر القلق أو الاكتئاب والتقلبات المزاجية.

اقرأ أيضًا:

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات

ما العلاقة بين نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك والتعب المستمر؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

فيتامين ب 12 شحوب الجلد الاكتئاب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
حوادث وقضايا

"طردونا في الشارع".. حكاية 70 أسرة من عقاري كفر طهرمس
أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
أخبار مصر

أديب: هي مصر لما تعوز تعمل حاجة هتحتاج لـ نخنوخ أو نخانيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟
مسؤول أمريكي: إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية في محيط مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي: إسقاط 3 طائرات مسيرة إيرانية في محيط مضيق هرمز
مآسي طلاب الثانوية في "عقاري كفر طهرمس": قرار ينتظر حسم المصير | فيديوهات
حوادث وقضايا

مآسي طلاب الثانوية في "عقاري كفر طهرمس": قرار ينتظر حسم المصير | فيديوهات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس