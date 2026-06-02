كشفت دراسة يابانية حديثة الشعور بالإرهاق المزمن لا يرتبط دائما بضغوط الحياة أو قلة النوم، بل قد يكون نتيجة نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك (فيتامين B9)، حتى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ظاهريا، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

فيتامين B12 وحمض الفوليك

وأوضح البروفيسور هيرواكي كانوتشي من جامعة أوساكا اليابانية أن نتائج الدراسة تشير إلى أهمية الانتباه إلى مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك، لما لهما من دور محتمل في الوقاية من الإرهاق وضعف الدافعية.

وأشار إلى أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يساعد في تجنب ارتفاع مستويات الهوموسيستين، وهي مادة ترتفع في الدم عند نقص هذين الفيتامينين.

وفقا لموقع "ScienceDaily"، شملت الدراسة نحو 600 شخص بالغ من اليابانيين الأصحاء. وقام الباحثون بقياس مستويات الهوموسيستين وحمض الفوليك وفيتامين B12 في الدم، إضافة إلى تقييم درجات التعب والدافعية باستخدام مقاييس علمية معتمدة.

ماذا كشفت النتائج؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الهوموسيستين كانوا يعانون في الوقت نفسه من انخفاض مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك، بغض النظر عن الجنس.

كما أظهر التحليل أن الرجال الذين ارتفعت لديهم مستويات الهوموسيستين كانوا أكثر عرضة للإرهاق البدني، بينما بدت النساء أكثر تأثرًا من ناحية انخفاض الحافز والدافعية.

كما حرص الباحثون على مراعاة عدد من العوامل التي قد تؤثر في النتائج، من بينها العمر، وعدد ساعات النوم، وضغوط العمل، والعادات الغذائية اليومية، للتأكد من دقة العلاقة بين نقص الفيتامينات والإرهاق.

متى يكون الإرهاق مؤشرا على نقص الفيتامينات؟

لفت الباحثون إلى أن الإرهاق المزمن أصبح من الشكاوى الشائعة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد ضغوط العمل وتراجع فترات الراحة.

وأشاروا إلى أن الشعور المستمر بالتعب لا يرتبط دائما بالتوتر النفسي أو الحرمان من النوم، بل قد يكون للنظام الغذائي غير المتوازن دور رئيسي في ظهوره.

علاقة الهوموسيستين بالتعب

وتعد هذه النتائج من الاكتشافات المهمة نسبيا، إذ ارتبط ارتفاع مستويات الهوموسيستين سابقا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف والكسور.

نظام غذائي صحى

من الضروري الحصول على كميات كافية من فيتامين B12 وحمض الفوليك من خلال نظام غذائي متوازن، للمساعدة على الحفاظ على مستويات الطاقة، ودعم الصحة العامة.

اقرأ أيضا:

أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها

أفضل فيتامينات لمحاربة الخرف وأمراض القلب

6 أطعمة تحتوي على فيتامين ب12 تخفض الكوليسترول