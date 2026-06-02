كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين توقيت تناول العشاء وصحة القلب والدماغ، مشيرة إلى أن ما نأكله لا يقل أهمية عن متى نأكله، خاصة فيما يتعلق بالساعة البيولوجية للجسم وجودة النوم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قاعدة "الثلاث ساعات" قبل النوم

يرى باحثون من كلية الطب بجامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية أن التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل يعد قاعدة أساسية لتحسين الصحة العامة.

اضطراب النوم وصحة الجهاز الهضمي

تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى زيادة الحموضة وحرقة المعدة، إضافة إلى اضطراب النوم وصعوبة الدخول في النوم العميق، نتيجة بقاء الجهاز الهضمي في حالة نشاط.

تصميم الدراسة ومشاركة المتطوعين

شملت الدراسة 39 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 36 و75 عاما، يعانون من زيادة الوزن أو عوامل خطورة مبكرة لأمراض القلب والسكري، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: إحداهما التزمت بالصيام قبل النوم بثلاث ساعات، والأخرى واصلت نمطها الغذائي المعتاد.

أظهرت النتائج انخفاضا في معدل ضربات القلب أثناء النوم بنسبة ملحوظة، وتحسنا في انخفاض ضغط الدم الانبساطي بنسبة 3.5% لدى المجموعة التي التزمت بالعشاء المبكر.

تحسين استجابة الجسم للسكر

سجلت الدراسة تحسنا في استجابة الجسم للجلوكوز، وانخفاضا في مستويات السكر بعد تناول المشروبات السكرية، إلى جانب تعزيز إفراز الإنسولين في الدقائق الأولى من الاختبار.

تراجع هرمون التوتر ليلا

كما انخفضت مستويات الكورتيزول الليلي بنسبة 12%، ما يشير إلى انخفاض التوتر وتحسن التوازن الهرموني أثناء النوم.

الساعة البيولوجية وتنظيم الأيض

توضح الدراسة أن الجسم يكون أكثر كفاءة في التعامل مع الغذاء صباحا، بينما تقل حساسية الإنسولين ليلا مع ارتفاع الميلاتونين، ما يجعل تناول الطعام المتأخر عاملا مخلا بالتوازن الأيضي.

فوائد تناول العشاء مبكرا لصحة الدماغ

لا تقتصر فوائد العشاء المبكر على القلب فقط، بل تشمل صحة الدماغ، حيث يساعد النوم الجيد على التخلص من الفضلات المرتبطة بأمراض مثل ألزهايمر، ويحسن الوظائف الإدراكية.

الوزن وصحة الذاكرة

يسهم تقليل تناول الطعام ليلا في ضبط الوزن، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالخرف، نظرا لارتباط السمنة بتدهور الصحة العصبية.

