9 فوائد صحية لتناول الكانتلوب.. أبرزها إنقاص الوزن

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 01/06/2026

الكانتلوب، من الفواكه الصيفية المميزة؛ فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي على مضادات أكسدة، وألياف، وماء يساعد على الحفاظ على صحة الجسم من الداخل والخارج.

في السطور التالية، إليك أبرز فوائده الصحية، وفقا لموقع "health":

غني بالفيتامينات والمعادن

الكانتلوب مصدر ممتاز لفيتامين أ وفيتامين ج، اللذين يعززان جهاز المناعة ويدعمان صحة الجلد، كما تسهم مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف.

ترطيب الجسم

يحتوي أيضا على نحو 90% ماء، ما يجعله فاكهة مرطبة تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، وتعزيز الأداء الصحي للأعضاء ووظائف الجسم الأساسية.

تسهيل الهضم

الألياف الموجودة في الشمام تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما تعزز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارا جيدا للتحكم بالوزن.

دعم صحة العين

يحتوي أيضا على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، الضروري للحفاظ على رؤية جيدة والوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

خصائص مضادة للالتهابات

المركبات الموجودة به لها خصائص مضادة للالتهاب، ما يؤدي إلى تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالعديد من الأمراض.

تحسين صحة القلب

يُسهم البوتاسيوم في الكانتلوب في تنظيم ضغط الدم وموازنة تأثيرات الصوديوم، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن

الكانتلوب منخفض السعرات والدهون، ما يجعله وجبة خفيفة مغذية، وحلاوته الطبيعية تساعد على إشباع الرغبة في الحلويات بدون زيادة في السعرات.

تقوية جهاز المناعة

يعمل مزيج الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الكانتلوب على دعم جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

تكوين الكولاجين والحفاظ على البشرة

فيتامين ج في الكانتلوب ضروري لتكوين الكولاجين، ما يحافظ على مرونة الجلد ويساعد على التئام الجروح بشكل أسرع.

