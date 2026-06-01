تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قديم من لقاء للفنان أحمد عز مع الإعلامي عمرو أديب خلال استضافته ببودكاست "Big Time"، تحدث خلاله عن بدايته قبل دخول مجال التمثيل وعمله كموظف استقبال بأحد الفنادق.

وعن عمله قبل دخول الفن قال: "عملت في استقبال الفنادق، واترقيت ووصلت لدرجة عالية وفي عام ١٩٩٥، كان مرتبي ٧ آلاف ونصف، وبعدها وجدت إيناس الدغيدي تطلب مني أن أقوم بعمل مذكرات مراهقة، وطلبت إجازة من الفندق ورفضوا، فقررت أعمل الفيلم وقدمت استقالتي، وعندما علم والدي غضب مني كثيرا ورفض اعطائي أموال".

أحمد عز يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم "7 Dogs" الاحتفال بالنجاح الكبير للفيلم بشباك التذاكر، وتحقيق إيرادات ضخمة تخطت حاجز الـ 9 مليون دولار خلال أيام من عرضه بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، هم: الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

أحمد عز يواصل تصوير مسلسل "الأمير"

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مسلسله الجديد "الأمير" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

إذ أعلن تركي آل الشيخ مؤخرا عن بطولة الفنان أحمد عز لمسلسل جديد بعنوان "الأمير"، وكشف عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

