قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن ترامب قوله: إنه يتوقع التوصل إلى الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين.

يأتي تصريح ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار واحتواء التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وفقا لسكاي نيوز.