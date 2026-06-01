مع تزايد حالات سرطان البروستاتا بين الرجال في المملكة المتحدة، يواجه المرضى تحديا إضافيا لا يقل أهمية عن العلاج نفسه.

اضطرابات النوم

وفقا لموقع mayoclinic، تؤثر اضطرابات النوم بشكل مباشر على قدرة المرضى على تحمل العلاج، وتقلل من جودة حياتهم اليومية، ما يجعلها جزءا لا غنى عنه من الرعاية الصحية الشاملة.

ويعتبر علاج الحرمان من الأندروجين، أو العلاج الهرموني، أحد الأساليب الأكثر شيوعا لإبطاء نمو الورم من خلال خفض مستويات هرمون التستوستيرون.

ورغم فعاليته، يرتبط هذا العلاج بعدة آثار جانبية مزعجة، أبرزها:

-صعوبة النوم والأرق المزمن

-التعرق الليلي والهبات الساخنة

-التعب المستمر وتقلب المزاج

وتجعل هذه الأعراض النوم متقطعا وغير مريح، ما يزيد من صعوبة مواجهة العلاج والتحديات اليومية للمرضى.

مشكلات النوم الشائعة

يعاني مرضى سرطان البروستاتا من صعوبات متعددة تتعلق بالنوم، تشمل:

-البطء في الدخول إلى النوم

-الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

-قلة عدد ساعات النوم

كما تتفاقم المشكلة بسبب الأعراض البولية والقلق المرتبط بالمرض، خصوصا لدى كبار السن، الذين تمثل اضطرابات النوم جزءا طبيعيا من تقدم العمر.

تأثير قلة النوم على الصحة

تشير الدراسات إلى أن النوم غير الكافي لا يقتصر أثره على الحالة النفسية فحسب، بل قد يؤدي إلى:



-بطء التعافي الجسدي

-زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

-ارتفاع احتمالات اضطرابات الصحة النفسية

وهي مخاطر تتزامن مع التعرض لعلاج سرطان البروستاتا، مما يجعل التعامل مع النوم جزءا أساسيا من الرعاية الصحية.

