ترامب: أتمنى أن يكون الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله إلى الأبد

كتب : وكالات

02:07 ص 02/06/2026

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله إلى الأبد، معلنا موافقة الجانبين على وقف متبادل لإطلاق النار عقب اتصالات أجرتها واشنطن مع الطرفين.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم تنفيذ هجوم واسع على بيروت، مضيفا أن نتنياهو استجاب للطلب وسحب قواته.

وأضاف أنه أجرى أيضا اتصالات مع ممثلين عن قيادة حزب الله، مؤكدا أنهم وافقوا على وقف إطلاق النار ضد إسرائيل وقواتها، فيما وافقت إسرائيل بدورها على وقف إطلاق النار ضد الحزب.

وقال ترامب: "لنرَ إلى متى سيستمر هذا، نأمل أن يكون إلى الأبد".

في السياق، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، إن حزب الله وافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار متبادل يشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضح البيان أن الاتفاق يبدأ بوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل كامل لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

