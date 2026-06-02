يعاني العديد من الأشخاص من جفاف الفم بشكل متكرر دون وجود مشكلات صحية واضحة، وهي حالة تعرف طبيا باسم "متلازمة الفم الجاف" أو "Xerostomia".

قد ترتبط هذه المشكلة بعادات يومية أو عوامل بيئية وأدوية شائعة الاستخدام، ما يجعل التعرف على أسبابها خطوة مهمة للحد من أعراضا، وفقا لموقع "lenta".

الكافيين في مقدمة الأسباب

أوضحت الطبيبة الروسية أولجا أولانكينا، الخبيرة في معمل "Hemotest" للتحاليل والفحوصات المخبرية في روسيا، أن الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين من أبرز أسباب جفاف الفم لدى الأشخاص الأصحاء.

وأشارت إلى أن القهوة والشاي المركز يمتلكان تأثيرا مدرا للبول بدرجة طفيفة، ما يسرع فقدان السوائل عبر الكليتين ويؤدي إلى انخفاض مؤقت في نسبة الماء داخل أنسجة الجسم.

كيف يؤثر نقص السوائل على إفراز اللعاب؟

وأضافت "أولانكينا" أن تناول القهوة أو الشاي بكميات كبيرة مع عدم شرب ما يكفي من الماء قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، وهو ما يدفع الغدد اللعابية إلى تقليل إنتاج اللعاب.

وتابعت أن هذه الحالة تكون مؤقتة في أغلب الأحيان، إذ يعود إفراز اللعاب إلى مستوياته الطبيعية بمجرد تعويض الجسم بالسوائل اللازمة.

التنفس الفموي أثناء النوم

ولفتت الطبيبة إلى أن التنفس عبر الفم خلال النوم يعد من الأسباب الشائعة لجفاف الفم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف أو الشخير.

كما أن النوم في غرف ذات هواء جاف، خاصة خلال فصل الشتاء، قد يزيد من حدة المشكلة ويؤدي إلى الشعور بالجفاف عند الاستيقاظ.

حلول بسيطة لتخفيف الأعراض

وأوضحت أن استخدام أجهزة ترطيب الهواء داخل المنزل يساعد على الحفاظ على رطوبة الجو، ما يحد من جفاف الفم أثناء النوم، إضافة إلى أهمية الاعتماد على التنفس الأنفي قدر الإمكان.

أدوية قد تسبب جفاف الفم

وأشارت الخبيرة إلى أن بعض الأدوية قد تكون سببا مباشرا في ظهور هذه الحالة، ومن بينها مضادات الهيستامين، ومدرات البول، وبعض أنواع مضادات الاكتئاب.

وأكدت أن جفاف الفم في هذه الحالات يعد أثرا جانبيا متوقعا للأدوية، وليس مرضا مستقلا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تنصح أولانكينا باستشارة الطبيب المختص عند استمرار جفاف الفم لفترات طويلة أو تأثيره على الحياة اليومية، خاصة إذا كان مرتبطا بتناول أدوية معينة، حيث يمكن للطبيب تقييم الحالة واقتراح تعديل الجرعات أو استبدال العلاج عند الحاجة، دون اللجوء إلى علاجات إضافية.

