إعلان

احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول والسكر في الدم

كتب : أسماء العمدة

05:00 م 27/05/2026

الكوليسترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور معتز القيعي من الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، خاصة "الشيبسي"، والمقرمشات الجاهزة، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات والمواد الحافظة، والتي قد تؤثر بشكل خطير على صحة الجسم.

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي، أن تناول هذه الأطعمة بشكل متكرر يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساهم في زيادة مستويات السكر، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة.

كيف يؤثر على الجسم؟

تحتوي المقرمشات والوجبات السريعة على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة، وهي من أخطر أنواع الدهون التي تسبب تراكم الكوليسترول داخل الشرايين.

كما أن احتواءها على كربوهيدرات مكررة ونسب عالية من الملح والنكهات الصناعية قد يؤدي إلى:

- ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم.

- زيادة مقاومة الإنسولين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة الوزن والسمنة.

- الشعور بالخمول والإجهاد

- خطر على القلب

أن الاستمرار في تناول هذه الأطعمة قد يضاعف فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.

وأشاروا إلى أن الدهون الضارة تؤثر على كفاءة الأوعية الدموية وتضع عبئًا إضافيًا على عضلة القلب مع مرور الوقت.

ونصح القيعي باستبدال الوجبات المصنعة بالأطعمة الطبيعية مثل، والمكسرات المملحة، و الفواكه والخضروات الطازجة، وايضًا الشوفان والحبوب الكاملة.

اقرأ أيضًا:

لماذا يحدث الموت المفاجئ للشباب؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

انتبه.. 8 أعراض صامتة لـ الجلطة الدموية يجب الانتباه لها فورا

ماذا يحدث لقلبك وجسمك عند الإصابة بجلطة؟ إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ارتفاع الكوليسترول السكري مقاومة الإنسولين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات
مصراوى TV

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
أخبار المحافظات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
مقتدى الصدر يفصل "سرايا السلام" عن التيار الشيعي ويعلن إلحاقها بالدولة
شئون عربية و دولية

مقتدى الصدر يفصل "سرايا السلام" عن التيار الشيعي ويعلن إلحاقها بالدولة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة