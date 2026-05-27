حذر الدكتور معتز القيعي من الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، خاصة "الشيبسي"، والمقرمشات الجاهزة، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات والمواد الحافظة، والتي قد تؤثر بشكل خطير على صحة الجسم.

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي، أن تناول هذه الأطعمة بشكل متكرر يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساهم في زيادة مستويات السكر، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة.

كيف يؤثر على الجسم؟

تحتوي المقرمشات والوجبات السريعة على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة، وهي من أخطر أنواع الدهون التي تسبب تراكم الكوليسترول داخل الشرايين.

كما أن احتواءها على كربوهيدرات مكررة ونسب عالية من الملح والنكهات الصناعية قد يؤدي إلى:

- ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم.

- زيادة مقاومة الإنسولين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة الوزن والسمنة.

- الشعور بالخمول والإجهاد

- خطر على القلب

أن الاستمرار في تناول هذه الأطعمة قد يضاعف فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري.

وأشاروا إلى أن الدهون الضارة تؤثر على كفاءة الأوعية الدموية وتضع عبئًا إضافيًا على عضلة القلب مع مرور الوقت.

ونصح القيعي باستبدال الوجبات المصنعة بالأطعمة الطبيعية مثل، والمكسرات المملحة، و الفواكه والخضروات الطازجة، وايضًا الشوفان والحبوب الكاملة.



