تعقد محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي برئاسة الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بمدينة طوخ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها بصورة سريعة وفعالة.

بحث الشكاوى واتخاذ قرارات فورية

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، حيث يتم استعراض الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات، ومناقشتها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تعزيز التواصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي

ويأتي تنظيم اللقاء الجماهيري الأسبوعي ضمن جهود محافظة القليوبية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين والجهاز التنفيذي، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات والطلبات التي تمس الحياة اليومية للأهالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

متابعة مستمرة للملفات الخدمية

ويولي المحافظ اهتمامًا خاصًا بمتابعة الملفات الخدمية المختلفة والاستماع إلى المواطنين بشكل مباشر، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المحافظة.

منصة مباشرة لعرض المطالب والمقترحات

ويُعد اللقاء الجماهيري الأسبوعي أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها المحافظة للتواصل مع المواطنين، إذ يتيح الفرصة لعرض الشكاوى والمقترحات أمام المحافظ والمسؤولين التنفيذيين، بما يضمن سرعة فحصها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.