الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو سرقة بائع الجرائد
كتب : محمد الصاوي
سارق بائع الجرائد في قبضة الأمن
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلاله أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى بإسلوب المغافلة من بائع صحف بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( بائع صحف – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمغافلته وسرقة مبلغ مالي منه حصيلة بيعه الصحف .
أمكن ضبط مرتكب الواقعة ( عنصر جنائي - مقيم بذات الدائرة ) وبحوزته ( المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .