تحدث دونالد ترامب عن تطورات الأوضاع المتعلقة بإيران والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع الموقف عن قرب، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بعمل "جيد للغاية" في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب التحركات في المنطقة بشكل مستمر، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بإيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران فقدت قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع ردًا إيرانيًا قريبًا خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذا الرد أو توقيته.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، شدد ترامب على رغبته في رؤية نهاية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق نار يمتد لفترة أطول من ثلاثة أيام، في إطار الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية، سواء على صعيد التوترات في الشرق الأوسط أو الحرب المستمرة بين موسكو وكييف، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والأمنية عالميًا.