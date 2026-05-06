

رغم أن الحب يبدو شعورًا عاطفيًا خالصًا، إلا أن العلم يكشف أنه عملية معقدة داخل الدماغ تشمل تفاعلات كيميائية ونشاطًا عصبيًا يؤثر على التفكير والسلوك بشكل واضح.

ووفقًا لمواقع علمية مثل endeavorhealth وScientific American، فإن الوقوع في الحب يشبه "عاصفة بيولوجية" داخل العقل.

هل الحب مجرد شعور أم تفاعل كيميائي داخل الدماغ؟

بحسب موقع "endeavorhealth"، الحب ليس مجرد إحساس، بل هو نتيجة تفاعل عدة أنظمة داخل الدماغ، مثل نظام المكافأة والانتباه والذاكرة فعند رؤية شخص تحبه، يبدأ الدماغ بإفراز مواد كيميائية مثل:

الدوبامين: يمنحك الشعور بالسعادة والنشوة

الأوكسيتوسين: يعزز الترابط والأمان

الفازوبريسين: يساعد في تكوين علاقات طويلة الأمد

لماذا تشعر بالتعلق الشديد؟

عندما تقع في الحب، يتم تنشيط ما يُعرف بـنظام المكافأة في الدماغ، وهو نفس النظام المرتبط بالإدمان.

هذا ما يفسر:

التفكير المستمر في الشخص الآخر

الشعور بالسعادة عند رؤيته

الرغبة في قضاء المزيد من الوقت معه

ببساطة، يصبح هذا الشخص مصدر مكافأة لعقلك.

هل يتغير تفكيرك بالفعل عندما تحب؟

نعم، وبشكل واضح، تشير الأبحاث إلى أن مناطق اتخاذ القرار والتفكير المنطقي في الدماغ يقل نشاطها أثناء الحب، ما يجعلك:

تتجاهل العيوب

تتخذ قرارات عاطفية

ترى الطرف الآخر بصورة مثالية

كما أن الحب يمكن أن يؤثر على سلوكك وشخصيتك، حيث يحفزك على التكيف لإرضاء الشريك.

ما مراحل الحب داخل الدماغ؟

وفق "scientificamerican"، يوضح العلماء أن الحب يمر بثلاث مراحل رئيسية:

الانجذاب

الإعجاب (Attraction): حيث يرتفع الدوبامين ويبدأ التعلق

الارتباط (Attachment): حيث يسيطر الأوكسيتوسين ويخلق علاقة مستقرة

لماذا يجعلك الحب أكثر جرأة وتغييرًا؟

خلال مرحلة الحب، يصبح الإنسان أكثر استعدادًا لتجربة أشياء جديدة أو كسر مخاوفه، لأن الدماغ يكون في حالة تحفيز وانفتاح أعلى.

وهذا يفسر:

- تقدم على تجارب لم تكن تفكر بها

- تشعر بطاقة وحماس غير معتادين

هل يستمر هذا التأثير إلى الأبد؟

لا، مع مرور الوقت، تتحول مشاعر الحب من الإثارة الشديدة إلى حالة أكثر هدوءًا واستقرارًا، حيث يقل اندفاع الدوبامين ويزداد الشعور بالأمان والارتباط.

