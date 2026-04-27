غالبا ما يشعر المصابون بنوبات القولون العصبي بألم في البطن يتحسن بعد التبرز بالإضافة إلى انتفاخ وغازات وتغيرات مفاجئة في عادات التبرز بما في ذلك الإسهال والإمساك.

وفي هذا التقرير نرصد لكم كيف يشعر المصابون بنوبات القولون العصبي والأعراض التي يواجهونها، وفقا لموقع "clevelandclinic".

كيف يشعر المصابون بنوبات القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي هي حالة هضمية شائعة تؤثر على وظائف الأمعاء، وغالبا ما يصف المصابون أعراضها بأنها تأتي على شكل نوبات وفي هذه الفترة تتفاقم الأعراض فجأة وتؤثر على الحياة اليومية.

بالرغم من أن متلازمة القولون العصبي ليست مهددة للحياة، إلا أن أعراضها تكون مزعجة وغير متوقعة وأحيانا مؤلمة.

ما هي الأحاسيس الأساسية أثناء نوبة القولون العصبي؟

تختلف أعراض نوبة القولون العصبي من شخص لآخر، لكن معظم المصابين بها يعانون من آلام البطن وتغيرات في حركة الأمعاء وانتفاخ.

وتتفاوت شدة الأعراض في كثير من الأحيان، وتظهر وتختفي على مدار ساعات أو أيام.

ما طبيعة الألم والتقلصات في القولون العصبي؟

يعد ألم التشنج السمة الأكثر شيوعا لمتلازمة القولون العصبي، وعادة ما يشعر بالألم في أسفل البطن، وقد يشعر الشخص بعدم الراحة.

كما يلاحظ الكثير من الأشخاص أن الألم يتحسن بعد التبرز، وهو ما يعتبر سمة مميزة لمتلازمة القولون العصبي.

لماذا يعاني مرضى القولون العصبي من الانتفاخ والغازات؟

يعد الشعور بالامتلاء والانتفاخ في البطن، بالإضافة إلى الغازات والتجشؤ المتكرر، من الأعراض النموذجية لمتلازمة القولون العصبي.

ما هي أعراض متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإسهال؟

أثناء نوبة القولون العصبي يعاني المريض من البراز الرخو أو المائي وكثرة التبرز في فترة قصيرة.

كيف تبدو نوبة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك؟

تتضمن نوبة القولون العصبي المصحوبة بالإمساك البراز الصلب والجاف والشعور بالإجهاد أثناء التبرز وبمرور الوقت انسداد المستقيم.

هل يقتصر تأثير القولون العصبي على الجهاز الهضمي فقط؟

يؤثر القولون العصبي بشكل أساسي على الجهاز الهضمي، لكن الكثيرين يلاحظون أعراضا في جميع أنحاء الجسم أثناء النوبة، وتشمل:

التعب أو انخفاض الطاقة والغثيان والصداع وألم في الظهر أو الحوض وصعوبة التركيز.



يعتقد أن هذه الأعراض مرتبطة بالأمعاء والجهاز العصبي، والذي يطلق عليه أحيانا محور الأمعاء والدماغ.

كيف تؤثر المشاعر والتوتر على القولون العصبي؟

لا يسبب التوتر متلازمة القولون العصبي، ولكنه يحفز نوباتها أو يفاقمها، وخلال النوبة يشعر الشخص بزيادة القلق وسرعة الانفعال والإحباط أو الإحراج بسبب أعراض الأمعاء.

كم تدوم نوبات القولون العصبي؟

تختلف مدة نوبة متلازمة القولون العصبي بشكل كبير، فبعضها يستمر لبضع ساعات أو لعدة أيام.

وبين النوبات يشعر الكثير من المصابين بتحسن عام أو يعانون من أعراض خفيفة فقط.

ما هي المحفزات التي تسبق متلازمة القولون العصبي؟

تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية.

منتجات الألبان خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات القابلة للتخمر.

الضغوط المستمرة.

التغيرات الهرمونية، وخاصة حول فترة الحيض

تغييرات في الروتين، مثل السفر أو اضطراب النوم

الإفراط في تناول الوجبات.

متى يجب استشارة الطبيب؟

بالرغم من أن متلازمة القولون العصبي ليست خطيرة، إلا أنه من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تعاني مما يلي:

ظهور أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض الموجودة.

إذا كان المريض يعاني من أعراض تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

النزيف أو الألم الشديد أو فقدان الوزن غير المقصود.

